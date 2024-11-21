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勞動部公務員之死　她怒「高層集體作案」：最可怕的不是謝宜容

▲▼謝宜容。（圖／翻攝勞發署北分署網站）

▲勞動部勞動力發展署北分署署長謝宜容涉職場霸凌，被記2大過免職，媒體人驚嘆「一個芝麻綠豆的官，權勢竟橫跨兩任總統」。（圖／勞發署北分署）

記者趙蔡州／綜合報導

勞動部勞動力發展署北分署發生職員輕生悲劇，經調查後確認跟分署長謝宜容涉及長期職場霸凌，消息一出立刻引發各界輿論譁然。對此，媒體人黃智賢表示，一個芝麻綠豆的官謝宜容權勢竟橫跨兩任總統，這次事件最可怕的不是謝宜容，而是一直在包庇、維護作惡的靠山和綠營官場。

黃智賢20日在臉書分13點回顧這場公務員輕生悲劇，她說，勞發署北分署一名公務員輕生，直到3天後遺體才被發現，而分署署長謝宜容為掩蓋事實，竟呼叫救護車來而不是報警，「因為謝宜容的官威，所以要讓離世幾天的屬下坐在輪椅上，不可以蓋白布，因為要假裝他尚在人世！」

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黃智賢直言，謝宜容隨時耍皇帝官威，下屬只能光速配合，否則對方會在大庭廣眾下，宛如失心瘋一般痛罵羞辱人，會逼下屬一天上班16小時，但不准報加班，由於是公務員，除了請調以外，下屬完全逃不了，「一位勤勤懇懇的公務員究竟是被逼到怎樣的絕境，竟然放棄自己的生命？」

黃智賢說，之前不是沒有人檢舉，只是每次都是石沉下海，像是時任勞動部政務次長王安邦之前就曾約談謝宜容，結果走人的卻是次長，而謝宜容則回頭追究是誰檢舉，「自許人權人道的台灣，竟讓勞動部一個層級不高，但背景過硬的小官謝宜容逼死公務員，還羞辱對方遺體，掩蓋逼死人的事實，這不是高層縱容而已，這是集體作案」、「一個芝麻綠豆的官謝宜容，權勢竟橫跨兩任總統」。

黃智賢最後說，「最可怕的還不是謝宜容，而是一直包庇、維護作惡的靠山和綠營官場，是本該保護全台灣勞工的勞動部，居然變成逼死公務員的職場地獄，敗壞政府職能，葬送一條人命的謝宜容受到的懲處竟只是調職（最新結果以改為記2大過免職），這是多麼荒誕的世界」。

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