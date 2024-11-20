採購波音飛機遭疑「政治力介入」　華航董座：經過專業審慎評估

▲華航董事長謝世謙強調，採購波音飛機沒有政治力介入。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

外媒日前報導，中華航空將耗資40億美元訂購長途客機，並由美國航太巨擘波音與歐洲飛機製造商空中巴士拆分，國民黨立委黃健豪今質疑，有政治力介入，對此華航董事長謝世謙表示，採購沒有政治力，都是經過專業審慎評估，適合公司營運比較重要。

立法院交通委員會今安排「如何強化遭遇顯著危害天氣現象之飛航安全與人力配置暨如何落實地面勤務之安全規範」專題報告，交通部長陳世凱、華航董事長謝世謙等人出席並備詢。

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黃健豪表示，過去華航機隊多為空巴，波音近年爭議比較多一些，波音跟空巴是不同系統的，訓練、舒適度、機組安排上都不一樣，華航到底要多少比例使用波音、空巴？用什麼方式去評估？還是真的是政治力介入，所以才決定採購波音？

謝世謙答覆，政治力介入應該是沒有，公司購機的時候，會請國外的顧問公司評估，製造商的飛機嚴格來說都是好飛機，哪些機型比較適合比較重要，目前為止空巴飛機比波音多，通常航空公司大概各占一半，評估是經專業、審慎的評估。

黃健豪強調，不管是波音還是空巴，除了舒適度外，安全還是最重要的，波音最近的爭議應該都有看到，希望華航針對此問題解決。

黃健豪提到，英國非營利獨立調查機構Skytrax公布2024年全球最佳航空公司，華航退步3名。謝世謙說，華航這次沒接受評鑑，尊重結果，現在老舊機型內裝較差，但新飛機符合標準，等老舊機隊汰除，較有一致性時再參加評鑑。