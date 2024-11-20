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幼兒守護星！花蓮32專責醫師提供8大服務　陪0-3歲寶寶健康成長

▲花蓮縣有32名專責醫師加入幼兒守護星制度。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

▲花蓮縣有32名專責醫師加入幼兒守護星制度。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣除推動婦幼照護好孕禮之外，也提供「幼兒專責醫師」擔任0到3歲幼童守護星，一起照顧孩子成長。花蓮縣衛生局邀集全縣5家醫院、11家衛生所和4家兒科診所共32位醫師加入，提供8大服務，包含兒童健康檢查、發展評估、初級照護、育兒諮詢、衛生教育、預防接種、居家訪視、牙齒塗氟轉診；對於生長發育遲緩、膽道閉鎖、疫苗接種沒有定時施打的幼兒追蹤關懷。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，幼兒專責醫師都是兒科或是受過專業訓練的家醫科、衛生所醫師。除醫療之外，若遇到可能受到虐待或照顧疏忽的幼童，可以通報社會安全網，阻絕憾事發生。新手爸媽們無需額外費用，可以就近選擇幼兒專責醫師，成為0到3歲黃金成長期幼兒專屬守護星。

▲花蓮縣有32名專責醫師加入幼兒守護星制度。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

朱家祥進一步說明，自己是資深的兒科專科醫師，面臨花蓮隔代教養情形偏高，少子化高齡化的衝擊，需要更完善的健康政策規劃，每個孩子都是寶，一個不能少。健康的媽媽和家庭是孩子安全成長的基礎，衛生局從媽媽孕期開始關懷，鼓勵定期產檢也及早讓孕婦了解幼兒專責醫師的資源，讓新生兒出生後可以延續照顧。結合婦產科、產後護理之家、衛生所多元管道推動，讓更多家庭受益，做幼兒最好的後盾。

▲花蓮縣有32名專責醫師加入幼兒守護星制度。（圖／花蓮衞生局提供，下同）
 
近期南區有兩位年輕媽媽是姊妹，都生育3歲以下幼兒，其中一位媽媽失聯且未成年，兩位幼兒平時由阿姨和外婆照料，都接受幼兒專責醫師服務。衛生所醫師在預防注射時追蹤，發現兩名孩子都沒有按時接種疫苗，衛生所幼兒專責醫療團隊主動到宅訪視，評估家庭因為經濟弱勢、缺乏交通工具不便帶孩子打疫苗，除到宅為兩位孩子打疫苗之外，也評估孩子生長情形，提供養育照顧建議。
 
衛生局從2021年至今，幼兒專責醫師已經累計守護5,306人次幼兒，幼兒收案率達79%。幼兒專責醫師不僅是醫療網絡的擴展，更是一種全方位的家庭健康支持機制，透過靈活的服務模式，確保孩子在早期發展階段得到應有的照護和健康保障。衛生局呼籲家中有3歲以下的幼兒，都可主動到各鄉鎮市衛生所或合約醫療機構洽詢並指定專責醫師，讓寶寶在專業的陪伴與照護下，踏出人生的第一步，想了解更多，花蓮縣衛生局網站：https://www.hlshb.gov.tw查詢或電話8227141轉561徐小姐洽詢。

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