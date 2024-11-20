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「中文YT第一人」李子柒：不希望青少年當網紅　遭網友炎上掀論戰

李子柒不希望青少年當網紅。（圖／YouTube 李子柒）

▲身為文化大使兼網紅的李子柒，希望青少年好好念書不要當網紅。（圖／YouTube 李子柒）

圖文／CTWANT

網紅李子柒的YouTube有2050萬人訂閱，被封為「中文YT第一人」，她停更3年，在本月12日再發片，而她身為文化大使兼網紅，卻在受訪時說，「不希望青少年夢想當網紅」，此話一出，引發兩派網友論戰。

據《四川文旅》報導，李子柒日表示，不希望青少年被問到夢想，說自己想當網紅或明星，「我希望他們能夠有正確的價值觀，能夠好好念書，能夠真正意義上，把自己變成一個能夠抓住每一個機會的人。」

影片曝光後，網友紛紛留言「其實她本身就是一個『教材』。個人覺得，她來說這個話，是有說服力的」、「透過網路傳遞正能量，而不是透過網路出洋相博眼球」、「李子柒說得非常好呀」。

不過也有反對者說，「自己當了還叫別人不要當」、「錢都給妳賺」、「下一代人的夢想一定是跟隨時代變化而變化，想當網紅也沒什麼不好，沒必要談之色變」、「網紅本身沒有錯，錯的是價值的扭曲」、「真心建議她現在多拍作品，少發表這類意見」、「別說了，妳那麼努力的然後不希望！妳說就不適合了」、「成功了就有說教的資本」、「少上點熱搜，人家就不當了，一天到底要上幾個熱搜」。

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