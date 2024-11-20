日本11歲冷血小學生「割喉同學」長相曝　網竟封：最可愛殺人犯

▲網友肉搜出辻菜摘的長相，竟然引起部分人士追捧。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

日本長崎縣佐世保市2004年6月發生一起駭人聽聞的校園血案，而兇手竟是一名年僅11歲、就讀小學六年級的女童辻菜摘，由於犯案時未成年，因此她也被稱為「少女A」。她用美工刀刺死了自己的同齡好友御手洗憐美，成為日本史上最年輕的殺人犯，引起極大的社會反響。有網友肉搜出她的照片，使她意外成為網路紅人，甚至被一群病態人士視為精神象徵，並封她為「最可愛殺人犯」，在網路上追捧少女A。

同樣就讀於長崎縣佐世保市立大久保小學辻菜摘和御手洗憐美因為興趣相投，都熱愛繪畫，因此成為好友。兩人經常在當時流行的網路論壇「Cafesta」上交流，並寫交換日記，沒想到卻因此埋下殺機。

據傳，御手洗憐美在論壇上的一句留言，引發辻菜摘不滿。此後又因為種種矛盾，兩人關係徹底破裂，辻菜摘開始對萌生殺意。

辻菜摘2004年6月1日中午，在自習教室使用美工刀捅向御手洗的頸部，被嚇到的御手洗隨即抬起左手反抗，導致她左手的傷口深可見骨，最終倒地，失血過多死亡。辻菜摘甚至在現場停留15分鐘，確認御手洗已經死亡後，才回到教室。

滿身血跡的辻菜摘就這樣回到教室，老師發現後，她還冷靜地指著犯罪現場並稱，「叫救護車吧，御手洗已經死了。」警方在調查時發現，辻菜摘在犯案前一天曾經觀看過一部電視劇，劇中就有美工刀殺人的情節，而辻菜摘事後接受調查時也供稱，自己的確是參考該劇殺人。

辻菜摘2004年9月進入少年院接受了精神科治療與輔導教育，並在2008年離開，正式回歸社會。由於辻菜摘年齡小且犯案手法十分離奇，因此也引起好奇。有網友甚至肉搜出辻菜摘重返社會後的照片，更有部分網友認為辻菜摘的長相非常可愛，因此開始追捧她。

▲辻菜摘身穿「Nevada」上衣，也讓Nevada成為代號。（圖／翻攝自X）



其中一張照片辻菜摘身穿內華達大學的連帽上衣，上面清晰的「Nevada」字樣，也成為辻菜摘追隨者的代號。部分網友更稱辻菜摘是「史上最可愛殺人犯」，不但出現許多同人作品，甚至還成為Cosplay的對象。