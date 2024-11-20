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實測／realme GT 7 Pro水下拍攝頗有趣、AI功能很好玩

記者蘇晟彥／吉隆坡報導

realme GT 7 Pro今年以「全方位水下攝影」作為主打，搭配Sony 5000萬IMX906 OIS主鏡頭、5000萬IMX882 3倍超光影潛望長焦主鏡頭、800萬 IMX355超廣角相機及IP68+IP69防水等級，實現可以在水下2公尺高長度拍攝、影片，《ETtoday新聞雲》也搶先實測國際版GT 7 Pro，讓大家看看實拍照的威力。

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＊照片下方提供拍攝時倍率做參考＊

▼realme GT 7 Pro這次在鏡頭部分也算「找到特色」。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ realme 手機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

今年在各家出廠的手機中，幾乎都是在比拼拍攝功能，realme GT 7 Pro硬要跟高階機相比的話會有些吃力，因此今年將重心擺在「全方位水下攝影」作為主打，在IP68+IP69防水等級下，可以在最深水下2公尺、單次最長30分鐘水下拍攝，以實測來說，這部分效果確實讓人感到有趣。

在開始水下拍攝前，必須先切換到「水下相機」模式，接著就跟正常的拍照並無差別，但由於在水中「觸碰」準確度會有一些手感上的差異，因此可能要習慣後才能順暢拍照，整體拍出來的照片會自帶一層「微藍濾鏡」，錄影部分可以參照下方影片，適合在一些會碰到水的場合出動GT 7 Pro，使用水下相機結束後也可以透過排水功能，將內部的水震出。

▲▼ realme 手機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ realme gt7 pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在拍照部分，必須坦言要在光線充足的地方下，照片才會比較好看，在一些比較昏暗的地方實拍出來的結果就不會那麼理想，但這次因為處理器搭載高通驍龍8 Elite，反而是透過AI演算改善照片細節這部分很令人驚艷，會自動將色彩、細節補強，讓出來的畫面更生動，但在最遠距離的拍攝，這部分僅供緊急使用，儘管有提供到120X的倍率，但拍攝出來的畫質會有點差強人意。

就如同上述，這次realme GT 7 Pro在AI相關補強讓人驚艷，像是「AI極夜拍攝模式」，可以讓晚上的物體細節更細緻，再搭配內建不同的濾鏡，各種大片等級的照片也能輕鬆拍出；「AI迅馳閃拍」也可以捕捉到物體移動的快速感，以自己個體驗心得來說，只要將這些功能玩熟，拍出來的照片也都讓人非常滿意。

▲▼ realme 手機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ realme 手機 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ realme 手機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼AI迅馳閃拍也可以針對一些「瞬間動作」精準捕捉。

▲▼ realme 手機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼拍攝物體的細節也OK。

▲▼ realme 手機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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