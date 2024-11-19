社子島鐵皮工廠深夜豪車聚集　警「直覺有詭」抄出天九賭場

記者黃宥寧／台北報導

北市士林警分局日前接獲線報，指稱社子島內一處鐵皮工廠疑似暗藏非法賭局，經多日縝密蹲點與蒐證，發現鐵工廠深夜燈火通明，人龍絡繹不絕進出，停放的多部名貴車輛更顯異常。在掌握確切證據後，利用深夜展開突襲，當場逮補14人，包括傅姓負責人及賭客，並查扣70萬現金等，警詢後依聚眾營利賭博等罪，移送士林地檢署偵辦。

▲士林警深夜破獲鐵皮工廠暗藏賭場，一舉逮補14人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

行動當晚，社子派出所警力在確保周邊安全後展開突襲，為避免消息走漏，警員兵分多路，將鐵皮工廠團團包圍，隨後破門而入，現場賭徒頓時亂作一團，甚至有人試圖逃跑，但早已被埋伏的警力攔下，不到短短幾分鐘，整個賭局就被徹底瓦解。

▲賭客見警方破門而入全都傻了並乖乖配合。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方當場逮捕47歲傅姓負責人、53歲蘇姓工作人員，及12名賭客，並起獲賭資籌碼新台幣70萬元、抽頭金6000元、天九牌1副及多部監視器等不法工具。

社子派出所呂俊逸表示，這類賭場經常選擇隱密地點運作，不僅擾亂治安，還容易引發糾紛，呼籲民眾若發現類似可疑活動，務必即時通報，與警方一同維護社會治安，這次行動不僅成功破獲賭局，也讓不法分子明白，無論多隱密的犯罪活動，終究難逃法網。