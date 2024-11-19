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國道離奇事故！越南6移工肇事步行下國道　3小時後2人到案

記者楊永盛／苗栗報導

國道3號苗栗苑裡交流道路段17日晚發生一起2車碰撞事故，警方抵達現場時雖然無人受傷，但肇事廂型車卻空無一人，正當警方苦尋不著車主，2名越南籍移工相隔3小時後跑到警局、黃姓男子自稱是駕駛。不過，由於有行車紀錄器拍攝到6名疑似越南籍移工步行下國道，警方不排除其中可能有逃逸移工，將傳喚車主釐清案情和事故責任。

▲國道苑裡交流道路段發生離奇事故，肇事車上6名疑似越南籍移工，步行逆向下國道，事後才有人自稱是駕駛。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲國道苑裡交流道路段發生離奇事故，肇事車上6名疑似越南籍移工，步行逆向下國道，事後才有人自稱是駕駛。（圖／翻攝threads zxc_10_22）

國道第2大隊今天表示，17日18時10分在國道3號南向155.6公里、苑裡交流道前發生交通事故，一輛銀色廂型車疑似未保持安全距離，在內線車道追撞前方由林姓男子（44歲）駕駛的白色轎車，沒有人員受傷，但處理警員抵達時，銀色肇事車的駕駛和乘客卻不見蹤影，事故在晚上7時許恢復通車。

▲國道苑裡交流道路段發生離奇事故，肇事車上6名疑似越南籍移工，步行逆向下國道，事後才有人自稱是駕駛。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲國道苑裡交流道路段發生離奇事故，肇事車上6名疑似越南籍移工，步行逆向下國道，事後才有人自稱是駕駛。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲國道苑裡交流道路段發生離奇事故，肇事車上6名疑似越南籍移工，步行逆向下國道，事後才有人自稱是駕駛。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方說，當晚多次打電話給車主，但一直未接聽電話，晚上約9時許，2名越南籍移工搭計程車到國道後龍分隊，其中黃姓男子（24歲）自稱是肇事駕駛，警方也對林、黃實施酒測，2人酒測值均為0。警方直到今天上午才跟車主取得連繫，已要求盡速出面配合調查。

事發時，有用路人行車紀錄器，拍攝到疑似黃男等6人，竟沿著內線護欄邊逆向往北步行，去向不明，網友說：「不可能在國道跑起馬拉松吧！應該是逃逸外勞？！」警方說，黃姓男子自稱不知道國道有專屬警察處理交通事故，跟1名同鄉當晚8點多，前往苑裡市區的苑裡分駐所報案，最後輾轉到國道接受調查。

▲國道苑裡交流道路段發生離奇事故，肇事車上6名疑似越南籍移工，步行逆向下國道，事後才有人自稱是駕駛。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，將調閱該路段CCTV影像及ETC門架資料進行比對，通知廂型車主到案說明以釐清案情，如有違規行為，將依規定製單舉發。不過，除了黃男等2人現身警局外，另外4名男子身份、為何不見蹤影、是否為逃逸移工？相關謎團仍有待警方調查釐清。

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