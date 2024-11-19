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雲創盃AI生成工具運用競賽　學子展現創新魅力

▲國立雲林科技大學積極推廣AI工具的應用，舉辦2024雲創盃AI生成工具運用競賽。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲國立雲林科技大學積極推廣AI工具的應用，舉辦2024雲創盃AI生成工具運用競賽。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

國立雲林科技大學為了積極推廣AI工具的應用，鼓勵學生運用各種生成式AI來實現創意，從而加速各領域的數位轉型，開發各式創新應用或服務，舉辦2024雲創盃AI生成工具運用競賽。這是該校自2015年以來舉辦的第9屆Maker競賽。

此次競賽由雲科大研發處主辦、產學處協辦。研發長李宏仁表示，競賽吸引來自各校的優秀學生參加，他們通過 AI 工具進行創新應用，並在不同專業領域展現出獨特的視野和熱情。學生們藉此機會將課堂所學與生成式 AI 結合，提出創新解決方案，相互觀摩學習，激發創意火花，不僅促進跨域交流，更實現「以賽養學」。

▲國立雲林科技大學積極推廣AI工具的應用，舉辦2024雲創盃AI生成工具運用競賽。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲副校長蘇純繒頒獎給第一名智慧衛教團隊。（圖／記者王悉宇翻攝）

從初賽中脫穎而出的15組團隊參加今（19）日舉辦的決賽。主辦單位邀請3位來自產業和學術界的專家擔任評審，評分標準涵蓋創新性、應用性、技術性以及報告和解說等面向，獲獎團隊獲頒禮券和獎狀作為獎勵。

第1名團隊為智慧衛教團隊（國立雲林科技大學，指導老師: 林義隆老師，團隊成員：金丞偉、詹閔勝、傅茂至、林辰衛、黃子維），該智慧衛教機器人平台融合大型語言模型（LLM）、RAG技術及Fine-Tune技術，提供一個創新的健康教育解決方案。系統能即時生成個性化的健康建議，並結合最新醫療資訊，確保回答的準確性與時效性。透過與凱比機器人的協同運作，平台實現了自然的語音互動，提升了醫療服務的效率與品質，並推動智慧醫療的全面發展。

▲國立雲林科技大學積極推廣AI工具的應用，舉辦2024雲創盃AI生成工具運用競賽。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲評審委員評分。（圖／記者王悉宇翻攝）

第2名團隊為智能傷檢大師(南臺科技大學/慈濟大學，指導老師: 陳銘哲老師；許美玉老師，團隊成員: 馬翌翔、陳慶龍、楊皓宇、萬叡穎、彭梓峻)，該系統利用智慧眼鏡、LLM 語音識別技術、yolov7 影像分析及雲端數據處理，實現自動化的傷 口評估和資料表單生成。所有生成的傷口報告與醫療表單都會自動儲存至雲端醫療數據庫，並與醫療機構的電子病歷系統整合。這些資料可以被醫療團隊即時調閱，並在後續治療中追蹤病患的傷口恢復狀況。

第3名團隊為All In One (國立中央大學，指導老師: 陳彥良老師；團隊成員: 黃宇帆、李偉云、陳冠銓、王惟帆、蔡承紘)， 作品除了基本筆記功能之外，還設計了1. AI學習工具:以ChatGPT API為核心技術，提供問答機器人、串接便利貼與錄音，提供一鍵筆記與錄音摘要等功能。2. 遠端互動討論室:以agora API為核心技術，提供語音連線、畫面分享，以及遠端教學。3. 寵物伴讀&專屬學習歷程:結合calendar與rive動畫等技術，寵物會播放lofi音樂、陪伴並紀錄使用者的學習時長。

雲科大校長校楊能舒強調，期盼通過舉辦競賽，激勵學生探索 AI 領域及行業趨勢，幫助他們學習並掌握最新的 AI 技術及相關應用，在實務操作中發揮創新思維、深化技術實力，進一步增強未來的職業技能與創新發展潛力，為社會帶來更多福祉。

▲國立雲林科技大學積極推廣AI工具的應用，舉辦2024雲創盃AI生成工具運用競賽。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲創盃AI生成工具運用競賽獲獎大合照。（圖／記者王悉宇翻攝）

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