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薄瓜瓜22日「婚前派對」地點曝光！隔天新竹南園辦婚宴

中共紅二代薄瓜瓜將迎娶台灣羅東博愛醫院創辦人許文政孫女。（圖／翻攝網易新聞）

▲薄熙來之子薄瓜瓜將迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政孫女。（圖／翻攝網易新聞）

圖文／CTWANT

中共中央政治局前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，將迎娶台灣羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜，成為台灣女婿。2人的婚宴將於本月23日在新竹舉行，前1天還有婚前派對，地點則在台北市。

由於薄瓜瓜身分特殊，和中共總書記習近平同為「紅二代」，政府對全盤狀況均有所掌握，警方和情治單位不敢大意，國安系統更是嚴密進行監控，全程都有派人員關注。

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據《三立新聞》報導，這對新人將在台北市信義區的「Joyce East」舉辦婚前派對，也就是22日，地點鄰近101大樓及信義豪宅。創辦人是美食愛好者，經營餐飲事業已達30年之久，投資近億元裝潢打造現代時尚空間，寬敞挑高但低調奢華的風格，餐點以精緻義法料理為主；除此之外，餐廳也有隱密的私人廳房空間，成為政商名流喜愛的宴客場所。

新人將在北市信義區的義式餐廳舉辦婚前派對。（圖／翻攝自Joyce East義式餐廳臉書）

▲新人將在北市信義區的義式餐廳舉辦婚前派對。（圖／翻攝自Joyce East義式餐廳臉書）

婚前派對結束後，新人隔天就會前往新竹縣新埔的「The One 南園人文客棧」準備午宴，該建築在1985年落成，位在新埔山區，也是聯合報系創辦人王惕吾故居，占地廣達27公頃，三面環山，南園完美融合江南庭園、閩式建築及巴洛克拱廊3種建築風格，有「華人世界最美山中園林」美名。

據悉，當天出席婚宴的人皆為女方親友，警方同時也規劃維安行動，從22日起為期3天，避免出狀況。

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