出生3天被拋棄！靠母親拉拔長大　「消失50年爸」求養下場曝光

▲兒子才出生3天，男子就拋家棄子一去50年。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

父母若「不像父母」那孩子也無需負起扶養責任！高雄一名老翁在妻子生下小兒子3天後，自此拋家棄子長達50年，年幼的兄弟倆全靠母親及其娘家人一手拉拔，如今2人已經長大成人，不願侍奉毫無責任感的爸爸，決定申請免除扶養義務，近日法院判決結果出爐。

根據判決書指出，現年76歲的老翁年輕時與妻子誕下2名兒子，怎料卻在小兒子出生的第3天，狠心拋下剛生產完的妻子與強褓中的孩子，自顧自地離家，一走便是50年，期間彷彿人間蒸發般，對妻兒不聞不問，將為人父的責任全都拋諸腦後，所幸在母親、舅舅及外祖父母的扶養下，兄弟倆才逐漸茁壯成長。

如今老翁年歲已高，想投靠兒子安享晚年，但成年後的兄弟倆拒絕照顧只會生不會養的父親，因此決定向法院聲請免除對父親的扶養義務。對此，老翁也坦承，離家後他的確鮮少返回家中看望，與妻子離婚後，就再也不曾聯絡妻兒，也沒有給過生活費。

經高雄少年及家事法院審理，老翁自2名兒子年幼時便離家失聯，未善盡扶養責任，導致兒子們在成長過程中缺乏父愛，若強制兄弟倆對長期親子情感淡薄的父親負擔起扶養義務，顯然有失公平，因此准許2人免除對其扶養義務，全案可抗告。

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