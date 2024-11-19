備詢被問「疑美論」　卓榮泰：不存在也不該被討論

▲立委賴瑞隆質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

美國總統當選人川普近日陸續公布內閣人事，行政院長卓榮泰今（19日）表示，台美關係日趨重要，所謂的「疑美論」是某些人、部分媒體的解讀，根本就是不存在的議題，或者是不該被討論的議題，台灣跟世界民主國家秉持相同理念，不僅美國，還有日本、韓國、歐洲國家等，都互相信賴，不能互相懷疑。

卓榮泰上午赴立法院報告「113年度中央政府總預算案追加預算案」編製經過並備質詢。民進黨立委賴瑞隆質詢時表示，美國總統當選人川普提名參議員盧比歐擔任國務卿、聯邦眾議員瓦爾茲擔任白宮國家安全顧問，是重視台灣的晶片貿易成果，美國必須備好軍事力量。

卓榮泰回應，台美關係日趨重要，因為台灣在民主產業鏈中，有非常重要的責任，當然要謝謝拜登、賀錦麗過去的努力，未來也希望川普和范斯持續在民主共同理念價值底下，不僅維持台美關係，也維持整個印太和平穩定的發展。

卓榮泰強調，台灣在先進科技製造是不可世界或缺的，「我們知道自己的責任存在」。

賴瑞隆提到，瓦爾茲在上個月演講中提及，中國想取代美國做全球領袖，第一步控制西藏，再來香港，之後就是台灣。「那過去疑美論部分，還有這樣問題嗎？」

卓榮泰回應，這是某些人或部分媒體透過不同解讀造成出來不存在，或是不該被討論的議題，台灣跟世界上民主理念相同國家，不僅美國，還有日本、韓國、歐洲國家等，都互相信賴，不能互相懷疑，只有理念相對的勢力，才會用盡辦法造成內部矛盾，不應該去討論這樣的議題。