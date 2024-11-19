噁心畫面曝！全聯羅東光榮店松花皮蛋驚見蛆　衛生局出手了



▲▼松花皮蛋紙盒有蛆。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

超噁心！松花皮蛋紙盒有蛆，宜蘭有消費者在全聯光榮店買了一盒松花皮蛋。回家打開包裝膜時，好幾隻蛆彈飛，頭皮發麻立核蓋上。衛生局已要求業者下架該批次的產品，並通知上游供應商檢視產品。同時輔導業者在收貨時需加強對產品的檢視。另該批次產品的負責廠商位於屏東縣，已將此案移交屏東縣政府衛生局進行後續處理。

網友在《宜蘭知識＋》PO出超噁心畫面：「今天在全聯光榮店買了一盒松花皮蛋。買的時候也沒發現異狀，但回家在歸位時，發現紙盒怎麼好像濕濕的，還有股味道，所幸打開要歸位時……ㄎㄠ、！好幾隻蛆打開彈飛，頭皮發麻立馬蓋上，套上2個塑膠袋。然後打電話給全聯客訴，他們請我回去做退貨，然後跟我說會請廠商注意（就這樣！！)。我想我應該好一陣子不敢買皮蛋了吧！想著裡面好像都築巢的畫面????大家買時千萬要注意。」

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▲▼宜蘭衛生局派員稽查全聯羅東光榮店。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣政府衛生局表示，根據社群媒體上的反映，有民眾在全聯羅東光榮店購買的松花皮蛋中發現蛆。對此，已立案調查及派員至該販售場所進行稽查。經查，該店的現場環境衛生狀況符合規定。

衛生局已要求業者下架該批次的產品，並通知上游供應商檢視產品。同時，衛生局也提醒並輔導業者在收貨時需加強對產品的檢視。該批次產品的負責廠商位於屏東縣，因此，衛生局已依照源頭管理原則，將此案移交給屏東縣政府衛生局進行後續處理。

衛生局呼籲食品業者必須加強自主管理，並落實食品安全衛生管理法的相關規定，以確保製售產品的品質，保障消費者的食品安全。此外，衛生局也提醒消費者在選購食品時，應詳細檢查食品標示是否完整，內容物是否有異物，並確認是否在保存期限內，並且應適當保存，購買後應儘速食用。

根據食品安全衛生管理法第8條第1項的規定，食品業者的從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，都必須符合食品的良好衛生規範準則。如果有相關缺失事項，經命其限期改正，屆期不改正者，將依照同法第44條，處以新臺幣6萬元以