男女公園脫褲「忘情口愛」　活春宮畫面瘋傳！

▲香港采頤花園近日傳出活春宮事件。（圖／翻攝自連登討論區）

記者曾羿翔／綜合報導

離譜行徑！香港采頤花園近日傳出活春宮事件，一對男女在光天化日之下，當眾脫褲口愛。現場照片在討論區瘋傳，引起大批網友熱議。根據香港當地法規，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪可處第一級罰款2000元（約新台幣8,310元）。

根據《香港01》報導，事發地點位在九龍新蒲崗采頤花園社區的公園內，從畫面中可以看見站著的男子褲子已經脫下，臀部清晰可見，前方的女子則坐在公園椅子上，頭部位置正對男方下體，疑似公然做出不雅行徑。

照片在討論區傳開來後，掀起許多網友留言，直批這對男女行徑太誇張且傷風敗俗，「在這個位置太明顯了吧」、「也太明目張膽」、「超級誇張」。也有人開玩笑指出，「被蛇咬要把毒吸出來啦」、「只是檢查前列腺而已」、「居住空間不足，要在公園換褲子」。

事實上，根據香港當地《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第一級罰款2000元（約新台幣8,310元）及監禁6個月。