兒被撞死救贖他和新海橋　鋼鐵爸自責「吸毒者永遠找理由吸毒」

記者李芸樺、實習記者陳莉玟／台北報導

從毒品成癮者，搖身一變成立聖翔救援協會扶弱，荒唐人生因為兒子離世獲得救贖的殯葬業者「鋼鐵爸」阮橋本來《豈有此呂》了！

阮橋本談起10年前首次戒斷毒品的3個月，享天倫是人生最開心時光，但愛子卻突然在新海橋上被逆向車撞死，讓他痛不欲生，匪類生活自此改變，他分手毒品，遊行關心交通安全，促成新海橋終於增設分隔島，重大車禍不再。

▲殯葬業者「鋼鐵爸」阮橋本(右)。（圖／《豈有此呂》）

「如果人生能重來，打死我也不會去吸毒。」阮橋本感慨說，只因為好奇染毒25年，因幻覺失去對人的信任，讓他後悔莫及，但就在他願意開始戒毒時，兒子橫死之痛讓他重蹈覆轍，直到看著遺體才覺悟自責「吸毒的人永遠找理由吸毒」，決心斷開毒品。

阮橋本在殯葬業做了一輩子，直到兒子過世那天，才知道什麼是同理心，他說他不希望兒子就此消失，所以用兒子勝翔名義大愛人間，成立聖翔救援協會扶助弱勢，「失去一個兒子得到很多小孩」，目前持續做公益中。

▲ 阮橋本一身刺青顯眼，自嘲對他人而言觀感不佳。（圖／《豈有此呂》）

阮橋本父母經營棺材店起家，後來轉型葬儀社，他跟著一起做，他直言，雖然殯葬業早期很好賺，但相對需要24小時服務，而且不能做錯、不能重來，壓力也很大。

他說他有次安排靈車卻沒出現，他只能下跪謝罪，深怕被喪家打死。更多阮橋本跌宕的人生故事，請鎖定11月7日下午1:10的《豈有此呂》。