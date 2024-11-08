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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

認知心理學專家柯志恩不爽「認知作戰」被濫用　做這事學生全倒彈

記者李芸樺、實習記者陳品勻／台北報導

被稱為女柯P(柯教授)的立法委員柯志恩，來《豈有此呂》作客了！柯志恩是認知心理學專家，在美國攻讀博士後回國教書多時，人到中年才不聽爸爸的話闖入政壇！

柯志恩說，當初受朱立倫之邀，要披藍袍列不分區立委名單，和她交好的學生獲悉後都倒彈，說:「支持你可以但看到黨就沒FU」，她知道國民黨還要深耕年輕世代；她還提到很不爽現在「認知作戰」被濫用，因為「了解你的腦袋瓜在想什麼」的認知，才是她的專長。

▲▼ 立法委員柯志恩。（圖／《豈有此呂》）

▲立法委員柯志恩(右)神采奕奕。（圖／《豈有此呂》）

而立法院財政委員會6日續審《財劃法》，除了發生肢體衝突，國民黨召委陳玉珍宣稱被壓著打斷牙，也被視為是高市長選舉前哨戰，餘波盪漾。柯志恩說起進到立法院和她想的不一樣，尤其這屆年輕人特多「打架都打真的」，而上一屆國民黨人數極少，很落衰都被大小綠「壓著打」。

▲▼ 立法委員柯志恩。（圖／《豈有此呂》）

▲柯志恩和呂捷(左)對談中年從政的心得。（圖／《豈有此呂》）

父親曾是屏東縣長，勸掌上明珠不要踏進複雜的政治叢林，所以除了20多年教職，柯志恩更早之前是電視節目《世界真奇妙》主持人，更在主持首年就拿到《豈有此呂》主持人呂捷超想得的金鐘主持人獎！2年跑58個國家「怕了坐飛機」，印象最深是原本不能進以色列，「簽證是到一品大廈以色列軍火商給我的」。

▲▼ 立法委員柯志恩。（圖／《豈有此呂》）

▲主持人和教授經歷的柯志恩口條超好。（圖／《豈有此呂》）

2年前首次競選高雄市長時，柯志恩只用了4個月就拿下近53萬票，她很高興鄉親支持，自此深耕高雄，將再次參選。至於她將如何運用柯式洗頭戰術開疆闢土呢？她覺得高雄的發展還缺了什麼呢？請鎖定11月8日的《豈有此呂》。

▲▼ 立法委員柯志恩。（圖／《豈有此呂》）

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呂捷豈有此呂柯志恩立委高雄市長

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