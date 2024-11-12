聲音導演曹冀魯現身　讚故友石班瑜配活周星馳「絕了」

記者李芸樺／台北報導

只要聽到他的聲音，就能勾起大家童年回憶，不管是《探險活寶》的老皮、《海綿寶寶》的章魚哥，還是超常諷刺美國總統川普的《辛普森家庭》荷馬．辛普森，都在他的配音下活靈活現，厲害了！神祕聲優曹冀魯現身《豈有此呂》，大家不知道的是，香港四大天王之一郭富城拿下金馬影帝的作品《父子》也是他配的！

▲ 聲音導演曹冀魯。（圖／《豈有此呂》）

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在節目開頭，曹冀魯用四種不同的聲音介紹《豈有此呂》，包括前總統李登輝，逗得主持人呂捷哈哈笑。呂捷配過音說很難，曹冀魯說對，配音員就是聲音演員，尤其對嘴更是一大困難之處，需要經過長期訓練，像他現在已經練到眼不用看螢幕、耳不必聽原文，就能看著稿配。

▲曹冀魯分享他配音過的角色，讓你恍然原來是他。（圖／《豈有此呂》）

每個人的聲音都有自己特色，講話節奏也決定風格，曹冀魯觀察模仿呂捷的聲線，入木三分，並稱讚超有特色，讓呂捷害羞說不出話。提到另一位配音神人，就是曹冀魯的故友石班瑜，他說石班瑜是把周星馳電影當卡通配，聲線亦正亦邪、真嗓跟小嗓交錯「絕了」，原版都沒有配音版好看！

▲曹冀魯談吐幽默風趣，講幹話也是一流。（圖／《豈有此呂》）

說起配出經典老皮角色，其實是無心插柳，曹冀魯說當初客戶希望他配出王偉忠的聲音，他不會也不爽「大概更年期來早了」，竟就隨便亂用廣東國語念一念想罷工，結果意外反獲客戶好評！

更多曹冀魯談判配音界祕辛，和日本聲優有什麼差別呢？請鎖定11月12日下午1:10的《豈有此呂》。