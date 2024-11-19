上任就宣布「美國進入緊急狀態」　川普證實：真的

▲川普證實上任就宣布全國進入緊急狀態。（資料照／路透）



記者許力方／綜合報導

當選美國總統的「狂人」川普，於美國時間18日證實，明年回鍋白宮上任後，會在就職後宣布「美國進入緊急狀態」，履行他的競選承諾，以此打擊非法移民，並且將動用軍事手段大規模驅逐他們。

美國保守派人士菲頓日前透過社群平台Truth Social上發文稱，「好消息！」川普準備在上任時，宣布全國進入緊急狀態，並將動用軍方武力，大規模驅逐非法移民，以扭轉拜登邊境政策帶來的「入侵」。

川普18日對此回應一個字「真的！」事實上，川普在競選期間，多次主打移民議題，高呼「全世界都知道美國是一個『被占領的美國』。我們被一股犯罪力量占領了。」還承諾上任第一天就會啟動美國史上規模最大的非法移民驅逐計畫，「2024年11月5日將是美國的解放日」。美國移民及海關局官員表示，川普一直非常故意或是非常粗暴，將邊境和大規模驅逐混為一談。

川普誓言，將引用1798年的《外星敵人法案》來瓦解美國領土上的犯罪集團，這個法案將要求國會宣戰，允許川普拘留、驅逐被視為對美國構成威脅的危險外敵。川普為了實現此諾言，更任命曾為移民及海關局前代理局長的霍曼（Tom Homan）為「邊境沙皇」，主管邊境事務。

▼紐約曼哈頓湧入移民排隊等待收容床位。（圖／路透）

