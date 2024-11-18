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與歐普拉座談砸8134萬！　賀錦麗「花鉅資競選」吞敗引質疑

▲▼美脫口秀天后歐普拉幫賀錦麗助選。（圖／路透）

▲美脫口秀天后歐普拉幫賀錦麗助選。（圖／路透）

文／中央社

美媒披露，美國民主黨總統候選人賀錦麗耗費鉅資競選，15週內狂燒15億美元，其中付給脫口秀天后歐普拉座談會的費用就多達近250萬美元（約新台幣8134萬元），花錢大手大腳引來部分民主黨人批評質疑。

「紐約時報」（The New York Times）報導，現為美國副總統的賀錦麗（Kamala Harris）雖坐擁巨大財務優勢，仍成為20年來第1個輸掉全國普選票的民主黨總統候選人，且激戰州全數吞敗。選後她的競選團隊面臨黨內外質疑：究竟錢都花到哪裡去了？

報導指出，賀錦麗團隊為了吸引選民下重本，除了買廣告、找網紅、請人叩門宣傳、聘雇數以千計員工，還舉辦昂貴集會、奢華的歐普拉（Oprah Winfrey）座談會、名人演唱會，甚至搬出無人機表演，15週造勢花掉15億美元（約新台幣488億元），平均1週消耗1億美元。

其中一項費用特別引人關注，那就是支付給歐普拉製作公司Harpo Productions的100萬美元。但根據2名聽過簡報的相關人士，活動總花費其實逼近250萬美元。

歐普拉則在社群媒體Instagram寫道，這筆錢被用於座談會舞台、燈光、攝影機、麥克風等設備及工作人員薪酬，「我個人並未收費」。

除了歐普拉，賀錦麗團隊也找來女神卡卡（Lady Gaga）、碧昂絲（Beyonce）、邦喬飛（Bon Jovi）、克莉絲汀（Christina Aguilera）、詹姆斯泰勒（James Taylor）、凱蒂佩芮（Katy Perry）等眾多巨星。儘管歌手本人可能無酬，仍得付錢給工作人員，選前集會總費用據稱超過1000萬美元。

但競選最大支出項目是廣告。財務紀錄顯示，賀錦麗團隊在7月21日至10月16日間，一共花費4億9400萬美元用於製作及購買媒體廣告，其中包括電視與數位廣告。不過根據追蹤政治廣告的AdImpact公司數據，自10月起，賀錦麗團隊的電視廣告費就比對手川普（Donald Trump）略低。

2名官員表示，選前最後一週，賀錦麗團隊還花費約90萬美元在拉斯維加斯（Las Vegas）知名球體建築Sphere的巨型螢幕下廣告；9月在賓夕法尼亞州費城（Philadelphia）與川普辯論前，以及10月在美式足球聯盟NFL匹茲堡鋼人（Pittsburgh Steelers）一場比賽上，團隊還出動無人機升空表演。

賀錦麗是在民主黨籍現任總統拜登（Joe Biden）7月宣布放棄爭取連任後，接替角逐總統大位。據稱兩人的競選團隊總計募得大約21.5億美元。

目前還不清楚川普陣營的總花費。一名熟知數據的消息人士透露，川普與共和黨總共募得12億美元。

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