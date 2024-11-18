中華隊12強賽前進東京！WBSC重賞「保底1137萬元」

▲世界12強棒球賽，中華隊擊敗澳洲晉級四強，前進東京複賽。（圖／記者李毓康攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

台灣代表隊在世界棒球12強賽中表現亮眼，成功挺進4強。根據世界棒壘球總會（WBSC）規定，進入4強的球隊至少可獲得35萬美元（約新台幣1137萬元）的團隊獎金。若奪冠，將可抱回150萬美元（約新台幣4872萬元）的最高獎金。

此外，台灣政府針對12強賽設有個人獎金制度，列為一級賽事。根據體育署頒布的「國光體育獎章及獎助學金辦法」，若球隊闖進前三名，每名球員可分別獲得新台幣700萬元（冠軍）、500萬元（亞軍）及300萬元（季軍）的獎金。然而，若獲得第4名，則不適用個人獎金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了名次獎金外，WBSC還設有額外的比賽獎金，例如每場分組預賽的獲勝隊伍可獲1萬美元，進入超級循環賽後勝場獎金翻倍至2萬美元。2019年的賽事中，日本隊奪冠，除了150萬美元的冠軍獎金外，還獲得11萬美元的勝場獎金。

台灣隊在過去兩屆12強賽中的表現各有不同。2015年首屆賽事排名第9，2019年第2屆雖成功打進東京複賽，但最終排名第5，無緣國光獎金。本屆賽事的4強之路，為球隊帶來豐厚獎金的同時，也期望能為台灣棒球寫下新紀錄。