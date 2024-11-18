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妹子求找「台北爽缺工作」　過來人曝月薪3萬職缺：1天只做10分鐘

▲▼上班示意圖。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO不在乎薪水，只想找很閒的工作。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

「台北有沒有缺那種很涼的工作？」一名妹子透露，聽到友人工作是爽缺，處理事務不多，幾乎都在聊天與上網，因此她也希望能找一份類似的工作，且不在乎薪水。文章曝光後，有網友分享，當派遣內勤月薪3萬，一天處理事務只有10分鐘，其餘時間都在滑手機。

一位女網友在Dcard表示，她對於身邊朋友工作輕鬆的情況感到羨慕，首先第一位友人，他在公司裡是唯一的員工，老闆聘用他主要是為了節稅和享受政府補助，因此公司裡的工作並不多。

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另一位朋友的情況也相當特殊，他的老闆是為了實現夢想才創立公司，但公司營運並不順利，老闆也不經常出現在公司，所以他和另外兩位年齡相仿的女性同事每天只需要做一到4個小時的工作，剩下的時間就是聊天和上網。

對此，原PO好奇求問，如何能找到一份工作不繁重，而且有餘暇時間可以看書或玩手機，並且月薪在30到35K之間。

底下網友回應，「我知道的就很多台北小孩都這樣躺平的，吃家住家用家，隨便找個低壓愉快的工作，薪水萬年3萬頂多4萬，開心過每天」、「行政約聘、銀行、外商，很涼...拿來準備考試」、「保全／大樓秘書吧，點點頭收包裹」。

也有人實際分享，「派遣銀行內勤，月薪30K我工作時間應該一天只有10分鐘吧，基本上1天都沒事情做，可以看股票看書滑手機（盡量不要太誇張），只是真的蠻剛好我待在比較閒的部門，他們不太可能給我太難的工作」、「我做工地行政，每個月只忙個5天請款（能準時下班），其他時間都在打排位、看YT，經理協理也不會管，薪水35000元月休8天，年假10天」。

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