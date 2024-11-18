北市公車追撞釀1死15傷！大都會客運盼赴靈堂弔唁　想與家屬和解

▲大都會客運公車遭後方大有巴士追撞，造成1死15傷，另波及一輛計程車。（圖／記者張君豪翻攝）



記者吳佩蓁／台北報導

台北市中正區忠孝東路一段、喜來登飯店旁，17日上午發生嚴重車禍，一輛大都會公車在班馬線停讓行人時，遭後方大有巴士公車追撞，導致大都會公車被推撞輾過女行人後又撞向對向計程車，釀1死15傷。大都會客運今（18日）表示，今日將透過警方向家屬轉達，盼能到靈堂悼念，並向家屬表達和解的誠意。

大都會客運表示，經查其中14名受傷乘客，除了2位是在大有巴士212線班車上，另12名都是大都會49線班車上的乘客，其中7名泰籍遊客皆無大礙，並在昨日完成和解，今天已返國；另5名乘客有4人已經出院，但仍有1人留院觀察中，總經理李建文昨晚偕同交通局謝銘鴻局長、公運處李昆振處長前往醫院慰問，除再致予慰問金外，也允諾給予最好的醫療照顧。

▲大有巴士公車追撞在斑馬線停讓行人的大都會客運公車。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



至於不幸罹難者的林姓女子，大都會客運除了表達深沉哀悼之意，今日將透過警方向家屬轉達，期能至罹難者靈前弔唁並慰問家屬，且向家屬表達和解的誠意。

針對肇事司機，大都會客運表示，54歲肇事司機陳男入職已13年，表現良好，近年來每日工時皆在8小時以內，休假正常，上次休假為案發的前一天、即16日。昨晚檢察官諭令10萬元交保後，公司即派員攜帶現金幫助陳員完成手續，公司會給予同仁公假及心理輔導，配合檢警偵辦。

▲大都會客運盼能到罹難者靈堂悼念，並向家屬表達和解誠意。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



大都會客運強調，雖然肇事責任有待釐清，但都不影響公司全力進行善後工作，謹向罹難者家屬及車上乘客等受害人士表達慰問及歉意。另受到波及的計程車，大都會客運也將聯繫司機修復車輛。