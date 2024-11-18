中華隊前進東京「大跳勝利之舞」　陳傑憲一一點名！球迷喊跳不夠

▲賽後勝利之舞。（圖／翻攝自Instagram／cpbl_official）

記者曾筠淇／綜合報導

世界12強棒球賽受到高度關注，中華隊昨（17）日對戰澳洲隊，終場11比3、以分組第二的成績晉級4強賽，至少拿下第4名，是歷屆以來最佳成績。稍早「中華職棒CPBL」透過IG分享一段影片，是台灣隊長陳傑憲一一點名，要「英雄們」跳「賽後勝利之舞」。畫面曝光後，讓不少網友相當感動。

「中華職棒CPBL」稍早透過IG分享一段影片，陳傑憲一開始先說，「我們要去東京啦！」除了感謝大家的努力，也請大家拍手鼓勵自己。接著，陳傑憲先請骰到6的郭俊麟起身，然後又輪「單場5安」的林立跳舞。

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緊接著，陳傑憲也依序點名「很多字」的吉力吉撈·鞏冠、3安的陳晨威、拆彈手莊昕諺、突破低潮的朱育賢。最後陳傑憲則打趣的說，「姓林的！不是安可。」坐在一旁的林家正也秒懂，立刻起身。

「中華職棒CPBL」還在文中直呼，「只會遲到，不會不到！賽後勝利之舞上片啦。」

影片底下，吸引不少網友留言表示，「覺得跳得不夠，曾頌恩、潘傑楷、張奕應該也要跳一下吧」、「隊長每場都記得大家的表現」、「魚住（指曾頌恩）也很關鍵」、「太可愛了，氛圍真好！繼續帶領我們創造喜悅」、「傑憲自己沒有跳！要請他補跳」、「超級感動，隊長好帥」、「看這個沒有一次不笑出來的」。