阿堂鹹粥先漲後降！台南人吐實話「隔壁市場1碗90元」有魚皮+小卷

網搜小組／劉維榛報導

台南阿堂鹹粥去年漲到每碗300元，老闆娘更含淚解釋虱目魚肚「賣一片虧一片」，豈料今年價格降為280元，讓二代接班人喊話，老闆娘只是一時口誤說錯，說法不一的狀況讓各界看傻眼。PTT台南板網友則吐槽，隔壁市場價格CP值超高，「兵仔市場一碗魚粥90元，有魚皮、小卷，一碗賣90元不就個月虧掉一棟樓？」

阿堂鹹粥去年7月調整菜單，將鹹粥和魚肚、魚皮等品項分開販售，最基本的一碗綜合粥180元，加上一片煎魚肚120元，整體高達300元，老闆娘面對鏡頭淚訴「賣一片虧一片」，但到了今年5月，價格竟下調至280元，讓網友質疑「如果300元都無法賺錢，那為何願意降價賣呢？」

阿堂鹹粥二代在臉書發文，老闆娘的說法都過去1年半了，沒想到近日竟又掀起輿論熱潮，痛批網友「你們跟著起鬨、批評，甚者過激言論的，這不是鞭屍撻伐心態，要不就是無知，被媒體牽著鼻子走，要不你有什麼更好的說法來解釋，你現在的行為」。

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阿堂鹹粥二代也強調，「當時口誤說錯的話，你們仍然要堅持揪著不放，那我無話可說」。

對此，PTT台南板網友不禁吐槽，「別家店的魚肚湯賣不到100元，難道他們也是佛心來的嗎」、「兵仔市場一碗魚粥90元，有魚皮、小卷，一碗賣90元不就個月虧掉一棟樓？」並附上美食照片佐證，粥與主食分開裝，滿滿一碗魚皮、小卷CP值超高。

但也有網友透露，「賠本有可能是真的，人事成本高，攤下去就虧了，像我朋友自營農每年都賠錢，因為自己工資太高」。