應援中華隊！太太「被澳洲全壘打擊中」送急診　1張照全場笑翻

▲太太被全壘打球擊中胸口。（圖／原PO授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

世界12強棒球賽，中華隊昨（17）晚拿下關鍵一役，成功晉級四強。一名網友昨日帶太太赴現場觀賽，怎料愛妻竟被澳洲隊擊出的全壘打球打中胸口，幸好經檢查未有大礙；而網友們除了獻上祝福外，也不禁笑說「很經典的一戰，主述值得紀念。」

網友深夜在Threads發文苦笑，「帶太太看個棒球也能去急診，能找澳洲負責嗎？哈哈，還好人沒事，中華隊也贏啦！巿府也很有心，還送雞精到急診室。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

只見電腦斷層檢查單上，主訴寫著「在大巨蛋看12強，被澳洲隊全壘打打到右胸口」，而這段話也戳笑眾人。

▲巿府送雞精慰問。（圖／原PO授權引用）

對此，大票網友洗版回應，「在旁邊看嚇死，工作人員還跟撿到球的人要球，沒事就好」、「主訴超鉅細靡遺，急診室一定也覺得很荒謬」、「撿到一顆被全壘打K到的球，祝早日康復」、「要送東京機票和四強門票啦！祝早日康復」、「太太人還好嗎？電視轉播看了都痛」、「這個檢查單要留著，以後跟兒孫炫耀」。

另外，也有苦主分享道，「之前有被打到過腳，那個力道就已經蠻疼痛的，還好您太太檢查沒有大礙，但肯定受到不小驚嚇」、「我女兒上次坐內野，也是被球打到胸口，中職派個球醫來看一下，就什麼都沒有了，連球也被旁邊夫妻撿走藏起來」。

►原PO授權引用。