神猛4關鍵「這是中華隊你敢信？」　資深球迷：最強的都客串球評了

▲中華隊擊敗澳洲晉級四強，前進東京複賽。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

世界12強棒球賽，中華隊昨（17）日順利拿下4強門票，讓國人為之振奮。一名35年資深球迷感動直呼，「原來當棒球強國的粉絲是這種感覺！」這番話引爆共鳴，大票網友洗版表示，「帥爆了」、「台籃請跟上，謝謝」。

KZ在Threads發文表示，「鐵牛棚+六發全壘打+精準決策的教練團 +平均不到一次失誤，這是中華隊你敢信？世界四強耶，而且幾乎算是1.5軍的台灣國家隊，畢竟最強的都去客串球評了。」

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身為資深球迷的他也感性直呼，「原來當棒球強國的粉絲是這種感覺，我有生之年第一次看到，台灣棒球打進世界級一級賽事的四強，嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚，我等了35年。」

最後，KZ忍不住笑說，「今年P12國家隊的教練團＋選手，應該是台灣棒球史上顏值最高的國家隊了吧？」

對此，大票網友湧入留言區回應，「希望不要忘記是誰把瀕死的職棒救回來的」、「這屆中華隊最大的不一樣，就是非常沉穩。無論領先、落後，依然沉穩應對，所以很少失誤；無論投手、打者都沒有放棄任何一球，所以失分少、全壘打滿天飛，台灣真的進步太多了」、「想不到，幾個高手都沒下去打，還能玩到東京去！ 帥爆」、「有沒有道歉表！我原本以為只能一勝而已（贏澳洲），我跟各位球迷先道歉」、「最強的都去客串球評，直接大笑」。

還有球迷直言，「二出局後攻勢一直串聯，是以前從沒看過的」、「陳晨威那隻滿貫砲真的價值連城」、「郭俊麟超穩，而且一直覺得他長得像年輕的湯姆克魯斯」。

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