救苦難的人！慈濟醫療法人連3年榮獲衛福部「醫療社會服務獎」

▲衛福部主管、評審委員與獲獎單位慈濟醫療法人團隊合照。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「以人為本」，結合慈善與醫療專業的慈濟醫療法人連續第三年獲得衛福部頒發「社研卓越獎」，評審委員依慈濟在「醫療救濟、社區醫療服務及其他社會服務事項」等三個項目的卓著成效及貢獻，頒給「分類傑出獎之醫療社會服務獎」。

「醫療財團法人社研卓越獎」頒獎典禮日箭在衛生福利部舉辦，由衛生福利部林靜儀政務次長頒發「分類傑出獎之醫療社會服務獎」，林次長致詞感恩所有得獎的醫療財團法人夥伴：「感謝大家長期以來，在原來的醫療服務之外，看見偏鄉民眾的需求、看見人才培育的需求，大家伸出溫暖的雙手來幫助民眾或社區、甚至海外其他國家地區，這些精神是非常非常值得感佩的！」

▲玉里慈濟醫院前往卓溪鄉布農部落為獨居長者往診。

慈濟醫療法人轄下八家慈濟醫院於2023年協助貧困弱勢家庭、長者及身心障礙等患者就醫費用的優免及補助約164萬人次的醫療費用。此外，攜手國際慈濟人醫會志工至偏鄉、原住民部落及離島，共舉辦281場次的義診；若遇病人走不出去，醫護就會走入社區，為臥床或行動不便的病人與長者進行居家往診，2023年總計為14,608人次提供醫療服務。此外，8家慈濟醫院為台灣27個醫療資源不足區域（其中三分之一區域已服務15年以上）提供醫療服務共33,441人次，守護偏鄉及原住民部落等地區民眾之健康平等權，落實聯合國永續發展目標。

▲關山慈濟醫院舉辦復健科病友會，讓病友互相打氣並學習健康新知。

代表領獎的慈濟醫療法人林俊龍執行長於致詞時表示，證嚴上人創立慈濟基金會，主要的目的就是幫忙偏鄉民眾及弱勢團體，並將完善的醫療服務提供給所有鄉親。上人希望醫療工作人員秉持著「守護生命、守護健康、守護愛」的精神，特別是「愛」非常重要。「醫療有兩個面向，一個是專業，更重要的是我們對待病人和家屬，要讓他們感受到溫暖、那一分愛心。特別是在醫療欠缺的偏鄉或是負擔不起看診費用的弱勢族群。『苦難的人走不出來，有福的人就要走進去。』這個是我們的責任，不管他的經濟能力、信仰、年齡，只要他有需要，我們就提供服務。其實我們就是做了本分事，受到衛福部的認同，非常感恩，我們會繼續努力。」

▲斗六慈濟醫院走入雲林縣莿桐鄉，為社區長者舉辦老年醫學延緩老化課程講座。

慈濟醫療法人每年皆投入超過法定醫療收入結餘於「研究發展、人才培訓及健康教育」與「醫療救濟、社區醫療服務及其他社會服務事項」。未來將持續投入社區健康促進、舉辦社區衛教講座、疫苗施打、社區失智長者關懷、脊髓損傷傷友關懷與義診、器官捐贈勸募推廣、骨髓捐贈建檔配對等活動。慈濟醫院以專業與人文並重的醫療服務，加上溫馨親切的關懷與及時適切的經濟補助，期能消除貧困弱勢病人就醫障礙，拔除身心靈的病苦，善盡醫療肩負的社會慈善責任。

▲台北慈濟醫院與慈濟北區人醫會為創世基金會新店分院住民進行牙科義診及口腔衛教。

2023年優免及補助約164萬人次醫療費用，讓貧困弱勢家庭、長者及身心障礙等患者安心治療。平均每天有314位志工如「行動服務台」穿梭於院內，協助醫護團隊撫慰病人身心傷痛，2023年辦理1,950場次健康照護識能及支持性團體活動，提供26,505人次健康促進與疾病預防之道，並為脊髓損傷病友串聯全臺成立「脊髓損傷醫療重建中心」打造重建網絡，亦辦理75場次安寧緩和活動，陪伴生命末期病人無遺憾走完人生最後一哩路，及讓家屬於病人善終時感恩與學習道別，醫護團隊與志工提供以病人為中心的全人照護，共同攜手守護生命，讓病人及家屬生命圓滿不再缺憾。

▲大林慈濟醫院舉辦「憶起回家音樂會」，失智症病友、家屬及志工與醫療團隊齊聚同歡。

2023年醫護人員走入社區辦理2,678場次健康講座及疫苗接種服務，提供110,515人次民眾與學童正確健康養生保健新知及提升身體免疫力。於全臺25個市/區/鄉/鎮設立30個失智社區服務據點及記憶保養班，為5,169位失智患者及家屬營造失智友善社區。攜手國際慈濟人醫會志工行至偏鄉、原住民部落及離島，辦理 281場次義診，亦為返診不易弱勢個案居家往診，2023年總計為14,608人次民眾及患者提供醫療服務。長期為27個醫療資源不足區域（其中三分之一區域已服務 15 年以上）提供醫療服務共33,441人次，守護偏鄉及原住民部落等地區民眾之健康平等權，落實聯合國永續發展目標。

▲台中慈濟醫院首例肝臟移植病人重生後成為手心向下的人，啟動愛與善的循環。

2023年舉辦339場活動向大眾推廣器官及造血幹細胞等以愛延續生命的捐贈觀念，並啟發13,100位志願者加入無私大愛行列，更讓這份大愛擴散到印尼，協助印尼慈濟醫院建立骨髓移植作業及代訓20位醫護團隊，並完成印尼國內首例小兒骨髓移植治療。另結合鄉里及志工，為6個弱勢家庭及受災戶送上醫療之外的關懷，協助清掃家園，用行動傳遞溫馨祝福，亦與15個社福機構及基金會攜手守護弱勢族群，2023年補助社福機構3,946人次醫療費用，辦理324場醫療服務及關懷活動、服務8,048人次，讓社福機構及基金會給予弱勢族群的愛能持續綿延下去。

▲花蓮慈濟醫院協助印尼慈濟醫院完成印尼首例小兒骨髓移植治療。

「醫療財團法人社研卓越獎」係依據醫療法第46條規定：「醫療財團法人應提撥年度醫療收入結餘之百分之十以上，辦理有關研究發展、人才培訓、健康教育；百分之十以上辦理醫療救濟、社區醫療服務及其他社會服務事項；辦理績效卓著者，由中央主管機關獎勵之」辦理。

2022年衛生福利部首次辦理獎勵，慈濟醫療法人即獲頒「分類傑出獎之研究人才培育獎」及「特色傑出獎之醫療救濟獎」二大殊榮，2023年獲頒「分類傑出獎之醫療社會服務獎」，2024年再次獲頒「分類傑出獎之醫療社會服務獎」，連續三年獲衛生福利部「醫療財團法人社研卓越獎」肯定。