網傳「衛福部支持波波」　邱泰源駁：沒這回事！家人念醫都本土

▲衛福部開會談波波醫師爭議，部長邱泰源受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

近期「波波醫師」爭議越燒越大，醫師蘇一峰在臉書PO出波波醫師家長LINE對話截圖，指稱「來自可靠消息衛福部是支持我們的」，他質疑「衛福部就是最大的內鬼」。衛福部長邱泰源今（15）日直言，「沒有這回事！」並稱自己家人唸醫學系都是念本土，沒有特別支持哪一個團體言論，重點是把制度弄好，支持台灣人民健康。

本土小牙醫聯盟反對波波醫師，甚至驚動賴清德總統親自表態，承諾不會提高波波牙醫實習名額，也會嚴守醫師國考的門檻不放寬，偏鄉醫療計畫優先招收本國學歷畢業生。但小牙醫仍表不滿，質疑衛福部會以假偏鄉計畫繞過原有公告機制去開放更多波波名額，準備24日走上街頭。

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衛福部今日上午與台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟開會，邱泰源會前受訪被問及網路截圖指衛福部支持波波，他直言，「沒有這一回事！」

邱泰源說，他自己從當立委已經到政府的機關，都為了人民的權益。「我也沒有任何、我的家人也沒有任何人，我的家人念醫學系都是念本土的，所以我們不可能去特別支持任何群組。」他認為，重點是要把制度弄好，讓社會更和諧，維持醫療品質且讓人民健康能夠得到最好的照顧。

國內在2022年6月《醫師法》修法針對國外學生做嚴格認定，不過本土小牙醫質疑當時擔任立委的邱泰源為波波醫師開後門，上任之後現在是在補漏洞。對此，邱泰源今日也特別澄清，他當時支持政府提出修法版本，並且讓法案順利出委員會，這是用來「關門」的法令，自己貢獻很大。

邱泰源強調，自己沒有提出任何附帶決議，僅是要在其他委員提出各方意見，他協助成案，只是希望讓法條能夠順利的送出委員會。他也提到，自己當時是醫師公會理事長，也非常支持不能增加醫學系的名額。