波波醫配套是補邱泰源立委時期漏洞？林靜儀駁：竹篙套菜刀

▲衛福部次長林靜儀，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

波波醫師爭議延燒，連賴清德總統都出面表態，衛福部昨日特別召開記者會承諾不會加開牙醫實習名額、國考門檻不放寬、偏鄉醫療計畫優先招收本國學歷畢業生等。外界質疑衛福部長邱泰源上任是在補擔任立委時期的漏洞，衛福部次長林靜儀今（14）日回應這是「竹篙套菜刀」；她也強調，2022年《醫師法》修法後，已針對國外學生做明確認定。

衛福部昨日提出三點說明，包含：國外牙醫學畢業生臨床實作訓練選配分發名額每年維持50名，不會提高；因應醫師法的修正，衛福部近日將公布醫師法施行細則，針對國外學歷的審查會更加嚴格，將函授、遠距教學、以及未對外公開招生等學歷資格予以排除，提高參加國家考試的門檻。

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最後是「優化偏鄉醫療精進計畫第二期(113-116年度)-充實在地牙醫醫療量能計畫」，將以55個無牙醫鄉鎮為限，優先以本國學歷畢業生充實偏鄉地區人力。至未來是否開放國外牙醫學畢業生投入偏鄉服務一事，將秉持公開透明原則，落實社會溝通再做決定。

外界質疑邱泰源任立委時期為波波醫師開後門，上任之後現在是在補漏洞。林靜儀今日在立法院衛環委員會受訪直言這是「竹篙套菜刀」，她表示，上屆衛環委員會考量已有完成第1階段國考者在排隊等待，相關團體希望有明確政策，做出共識希望衛福部評估是否能解決，而經評估師資、訓練員額與量能，國外回台實習名額一直以來就是50個，從未改變。

林靜儀重申，只要能通過國家審核取得資格者，都是值得信任、專業的醫事人員。而過去審查使用原則與辦法去處理，比較沒有法源依據，從2022年6月《醫師法》修法後，已針對國外學生做嚴格認定，學歷審查部分，不止是牙醫學系，其他醫事人員通通都一致。

至於偏鄉計畫，林靜儀強調，這不是僅有牙科，還有其他西醫師、其他醫事人員等，希望在公費留才計畫之外，再增加資源，讓醫師在公費服務期滿後仍可以留下來。

單就牙科來看，林靜儀說，衛福部統計台灣有100多個鄉鎮牙科醫師數量不足，其中有55個鄉鎮完全沒有牙科醫師，也包含她自己的老家鹿谷。這些地方不僅是偏鄉，還是高齡化人口非常嚴重的地方，站在衛福部照顧人民健康立場，就是盡量把資源補足。