　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天兔颱風來襲前夕　慈濟關懷臺鐵感恩守護運輸安全

▲▼花蓮慈濟志工11月14日帶著物資到花蓮火車站感恩與關懷臺鐵人員。（圖／慈濟提供）

▲花蓮慈濟志工11月14日帶著一批物資到花蓮火車站，感恩臺鐵人員颱風天執勤辛勞。

文／林佳予　圖／慈濟基金會提供

中央氣象署11月14日17時30分針對天兔颱風發布陸上颱風警報，為感恩臺鐵人員維護大眾鐵道安全及運輸，花蓮慈濟志工趕在天兔颱風發布陸警前，帶著物資前往花蓮火車站，送上香積麵200包、可沖泡即食又營養的五穀粉隨身包400包、以及福慧珍粥30箱共720罐，希望能讓臺鐵工作人員在颱風天與颱風後能有充足又營養的熱食。由臺灣鐵路股份有限公司東區營運處處長姜登凡、臺鐵安全科代理科長暨花蓮站長楊舜安代表收下。楊舜安說：「很感恩慈濟提供物資，讓值勤應變人員有熱食。」

臺鐵公司指出，鑑於0403地震過後鐵路邊坡有可能土石鬆動，已請各單位預先做好風險管理，並於11月14日上午5時30分成立緊急應變小組，指揮北中南東區營運處做好防颱整備，針對可能影響行車安全之易致災路段進行監測，包括定期路線巡檢、橋梁與與隧道檢修、邊坡監測等。針對轄內低窪地區、易淹水地區、鄰河地區、山坡地區、地質脆弱敏感地帶、水閘門等有可能造成災害地區，加強防範及各項防汛檢查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼花蓮慈濟志工11月14日帶著物資到花蓮火車站感恩與關懷臺鐵人員。（圖／慈濟提供）

臺鐵公司東區營運處處長姜登凡指出，陸上颱風警報一發布，我們開始進駐應變中心，各車站開始進行應變作業。臺鐵崇德、和仁站之間公路會有預警性封鎖，一封鎖就是約3、4天，對於臺鐵人員生活起居、通勤不變，或是無法交班等，工作人員就需要連續加班，雖然颱風前都有所準備，但有時還是無法準備得很充足。例如食物的部分，颱風天沒有外送、車站附近沒有商店、道路不通，颱風來時風雨大只能在室內，這是很辛苦的地方。

姜登凡表示，雖然鐵道都有監控系統確保行車安全，但是颱風過後因為受到強風影響，可能會失去功能，颱風後臺鐵人員要出去巡查時最辛苦、高風險，會碰到障礙物例如廣告招牌、帆布蓋等…我們也希望增加巡查的效率。雖然巡查過程會碰到不可知的狀況，但我們仍須戮力以赴，因為這是對乘客的承諾。

▲▼花蓮慈濟志工11月14日帶著物資到花蓮火車站感恩與關懷臺鐵人員。（圖／慈濟提供）

11月14日下午4點，花蓮慈濟志工載著一批物資前往花蓮火車站，包含香積麵、可沖泡即食又營養的五穀粉隨身包、以及打開即食的福慧珍粥，希望讓辛苦的臺鐵人員執行任務期間，也能有充足食物。

臺鐵安全科代理科長暨花蓮站長楊舜安指出，前幾次颱風都造成和仁站成為孤島，很感謝慈濟提供物資，我們預計分送到和仁站、崇德站，以及位於花蓮站的臺鐵應變中心。颱風來時外送停送、店家不一定有開，且風雨大對於外出人員安全有疑慮，很感恩慈濟提供物資，讓值勤應變人員有熱食。

▲▼花蓮慈濟志工11月14日帶著物資到花蓮火車站感恩與關懷臺鐵人員。（圖／慈濟提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
不斷更新／天兔逼近！南投、花蓮宣布正常上班課
黃子鵬7局突然退場！中華隊回報傷況
快訊／林立高飛犧牲打　中華隊再下一城2比0領先
LIVE／天兔「路徑西修」更逼近台灣　氣象署最新說明
快訊／黃子鵬7局疑不適退場　中華隊換林凱威上陣
江坤宇12強首轟寫紀錄！繼王柏融後首位9棒開轟
快訊／天兔靠近！氣象署公布2縣市雨量達停班課標準
大谷50轟球在台展出　球迷驚訝：保全人數比蒙娜麗莎還多

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／天兔「路徑西修」更逼近台灣　氣象署最新說明

天兔要來了！6地區暴風侵襲率達80%　專家：4地有機率放颱風假

快訊／中颱天兔靠近！氣象署公布2縣市累積雨量達停班課標準

不斷更新／天兔逼近台灣　22縣市明天停班課一次看

空拍坪林青年茶農傳承精神　世新大學學生獲全民潮台灣競賽參獎

天兔颱風來襲前夕　慈濟關懷臺鐵感恩守護運輸安全

高鐵明全線正常行駛　退票1年內免手續費

波波醫爭議延燒！衛福部明日急找本土小牙醫開會：絕非密會、摸頭

天兔減速跑不動！估明午後北轉「可能滯留消散」　豪雨彈灌2地

離島交通船「明46航次停駛」　國內線班機取消一次看

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

黃金獵犬賴電風扇旁不走　關掉瞬間變臉：給偶打開

珠海體育場「開車撞人」釀35死　習近平指示：極其惡劣，嚴懲凶手

男生交朋友的速度有多快？ 　他：會打招呼就是兄弟了

LIVE／天兔「路徑西修」更逼近台灣　氣象署最新說明

天兔要來了！6地區暴風侵襲率達80%　專家：4地有機率放颱風假

快訊／中颱天兔靠近！氣象署公布2縣市累積雨量達停班課標準

不斷更新／天兔逼近台灣　22縣市明天停班課一次看

空拍坪林青年茶農傳承精神　世新大學學生獲全民潮台灣競賽參獎

天兔颱風來襲前夕　慈濟關懷臺鐵感恩守護運輸安全

高鐵明全線正常行駛　退票1年內免手續費

波波醫爭議延燒！衛福部明日急找本土小牙醫開會：絕非密會、摸頭

天兔減速跑不動！估明午後北轉「可能滯留消散」　豪雨彈灌2地

離島交通船「明46航次停駛」　國內線班機取消一次看

公平會正式受理foodpanda併購案！Uber Eats：致力整合2個平台

不斷更新／林立高飛犧牲打　中華隊再下一城2比0領先

這是男團還是囚犯？「星空黑潮」五帥集合　製作人自豪：選帥的！

精品香水下殺1.3折、到手價只要百元！時間、地點、必買一篇看完

黃子鵬繳出國際賽代表作　7局突然退場！中華隊回報傷況

快訊／桃議員張肇良涉貪遭求刑10年　法院裁定200萬交保限制住居

LIVE／天兔「路徑西修」更逼近台灣　氣象署最新說明

中華隊熱戰多明尼加　吸引20388人進場

合租才知朋友是控制狂　馬國男氣炸：被逼繳廚具費

Jennie公開每天「冷水泡澡法」釋放壓力　4優點放鬆肌肉更好睡

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

生活熱門新聞

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋

快訊／明天1縣市達停班停課標準！最新風雨預測出爐

快訊／天兔颱風「17:30發布陸上警報」　首波警戒區曝

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

不斷更新／天兔逼近台灣　22縣市停班課一次看

氣象主播：天兔「路徑」可能再變　極渦下衝台北降至15度

快訊／天兔長「針眼」海警　最快下半天陸警

天兔夜間出現RI現象　3地恐風強雨大

吃迴轉壽司驚見「整盒鮭魚」！藏壽司回應了

天兔減速跑不動！估明午後北轉「可能滯留消散」　豪雨彈灌2地

天兔進逼「全台風雨時程」曝　粉專：明、後天影響最大

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

天兔「最快傍晚5點半發陸警」　明午後往南走或轉北是關鍵

LINE隱藏3抓猴功能　1種用過就刪不了

更多熱門

相關新聞

高鐵明全線正常行駛　退票1年內免手續費

高鐵明全線正常行駛　退票1年內免手續費

天兔颱風來襲，台灣高鐵公司表示，根據最新氣象資料綜合研判，明天(15日)全線將正常營運，依照時刻表發車，另颱風警報期間，旅客若購票後未搭乘，可於一年內退票免手續費。

天兔颱風生成台水第六區處加強戒備並儲水備用

天兔颱風生成台水第六區處加強戒備並儲水備用

1縣市明天達停班課標準　氣象署最新說明

1縣市明天達停班課標準　氣象署最新說明

天兔來襲　屏東縣府籲農漁民應提早因應

天兔來襲　屏東縣府籲農漁民應提早因應

奧萬大及合歡山森林遊樂區11／15將休園

奧萬大及合歡山森林遊樂區11／15將休園

關鍵字：

臺鐵慈濟天兔颱風

讀者迴響

熱門新聞

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋

快訊／明天1縣市達停班停課標準！最新風雨預測出爐

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」

快訊／天兔颱風「17:30發布陸上警報」　首波警戒區曝

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

不斷更新／天兔逼近台灣　22縣市停班課一次看

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma

失聯21歲正妹最後訊息曝！　求救男友「我快死了」

北市錢櫃22歲盡職女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍

被閨蜜拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光

他照胃鏡驚現「一片片黃色瘤」　醫曝致病因

韓國爭議改判全壘打　林立第一視角

21歲正妹「疑被抓交替」騙到泰國　女裝閨蜜其實是男生

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

25歲女懷上「9胞胎」！

更多

最夯影音

更多

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面