天兔颱風來襲前夕　慈濟關懷臺鐵感恩守護運輸安全

▲花蓮慈濟志工11月14日帶著一批物資到花蓮火車站，感恩臺鐵人員颱風天執勤辛勞。

文／林佳予 圖／慈濟基金會提供

中央氣象署11月14日17時30分針對天兔颱風發布陸上颱風警報，為感恩臺鐵人員維護大眾鐵道安全及運輸，花蓮慈濟志工趕在天兔颱風發布陸警前，帶著物資前往花蓮火車站，送上香積麵200包、可沖泡即食又營養的五穀粉隨身包400包、以及福慧珍粥30箱共720罐，希望能讓臺鐵工作人員在颱風天與颱風後能有充足又營養的熱食。由臺灣鐵路股份有限公司東區營運處處長姜登凡、臺鐵安全科代理科長暨花蓮站長楊舜安代表收下。楊舜安說：「很感恩慈濟提供物資，讓值勤應變人員有熱食。」

臺鐵公司指出，鑑於0403地震過後鐵路邊坡有可能土石鬆動，已請各單位預先做好風險管理，並於11月14日上午5時30分成立緊急應變小組，指揮北中南東區營運處做好防颱整備，針對可能影響行車安全之易致災路段進行監測，包括定期路線巡檢、橋梁與與隧道檢修、邊坡監測等。針對轄內低窪地區、易淹水地區、鄰河地區、山坡地區、地質脆弱敏感地帶、水閘門等有可能造成災害地區，加強防範及各項防汛檢查。

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臺鐵公司東區營運處處長姜登凡指出，陸上颱風警報一發布，我們開始進駐應變中心，各車站開始進行應變作業。臺鐵崇德、和仁站之間公路會有預警性封鎖，一封鎖就是約3、4天，對於臺鐵人員生活起居、通勤不變，或是無法交班等，工作人員就需要連續加班，雖然颱風前都有所準備，但有時還是無法準備得很充足。例如食物的部分，颱風天沒有外送、車站附近沒有商店、道路不通，颱風來時風雨大只能在室內，這是很辛苦的地方。

姜登凡表示，雖然鐵道都有監控系統確保行車安全，但是颱風過後因為受到強風影響，可能會失去功能，颱風後臺鐵人員要出去巡查時最辛苦、高風險，會碰到障礙物例如廣告招牌、帆布蓋等…我們也希望增加巡查的效率。雖然巡查過程會碰到不可知的狀況，但我們仍須戮力以赴，因為這是對乘客的承諾。

11月14日下午4點，花蓮慈濟志工載著一批物資前往花蓮火車站，包含香積麵、可沖泡即食又營養的五穀粉隨身包、以及打開即食的福慧珍粥，希望讓辛苦的臺鐵人員執行任務期間，也能有充足食物。

臺鐵安全科代理科長暨花蓮站長楊舜安指出，前幾次颱風都造成和仁站成為孤島，很感謝慈濟提供物資，我們預計分送到和仁站、崇德站，以及位於花蓮站的臺鐵應變中心。颱風來時外送停送、店家不一定有開，且風雨大對於外出人員安全有疑慮，很感恩慈濟提供物資，讓值勤應變人員有熱食。