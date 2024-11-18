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公車追撞1死15傷！乘客怒揭「女駕駛黑歷史」：沒按鈴罵給全車聽

記者閔文昱／綜合報導 

台北市17日上午發生死亡車禍，駕駛大有巴士的23歲謝姓女駕駛在行經中正區忠孝東路一段、喜來登飯店旁時，疑似未注意到前方大都會客運在斑馬線停讓行人，從後方追撞，導致一名女子被捲入車底喪命，另有15人受傷。對此，有曾搭過謝女公車的乘客出面分享恐怖經歷，直言搭過一次後就不敢再搭了。

一名女網友在臉書社團「我是萬華人」發文分享，她在半年前曾搭過肇事的大有巴士女駕駛的公車，當時謝女開車「全程身體往前靠」，看似相當緊張，等她回家和家人討論時才得知，家人也遇過同一名駕駛，得到的結論是，謝女的技術已經從一開始連靠站都靠不好，後來有慢慢的進步了，「但是話說回來，要將乘客的生命交給一位新手，也是蠻恐怖的。」

▲▼ 喜來登飯店旁機車、公車碰撞，路人壓車底無生命跡象。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

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▲北市公車追撞釀1死15傷。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

貼文曝光後，隨即引發關注，有另名乘客也跳出來分享，他搭過一次就「記憶深刻」，因為只要有摩托車或車子靠到謝女所走的路線，謝女就會失控大罵，甚至只要有乘客沒按鈴要下車，她也會怒嗆對方「你當我是計程車啊」，即使對方下車了仍止不住抱怨，讓其他乘客都嚇得不敢出聲。

該網友接著指出，曾見到有其他乘客下車前故意走前門跟謝女對罵，沒想到謝女仍舊氣焰高漲，甚至回嗆「去投訴啊」，讓該乘客氣得下車打算拍車後的名字，卻發現後方根本沒放牌子，讓他看了不禁感嘆「至此後我就很少搭212（謝女所駕駛的212路公車）了」。

▲▼肇事公車司機謝女、陳男遭移送法辦 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲肇事公車司機謝女、陳男遭移送法辦。

針對這起事故，大有巴士表示，事件發生以後，協理王榮光立即前往醫院探視、慰問傷者，同時也趕至派出所，想向罹難者家屬表達最深的歉意。雖然沒能與罹難者家屬見面，但公司一定全力協助善後事宜。

大有巴士說，公司一定會對罹難者、傷者負起賠償責任，同時對司機進行再強化教育訓練工作。

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