　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

世界棒球12強賽中華隊晉級　台中府前廣場直播再抽特斯拉…球迷嗨翻

▲世界棒球12強賽中華隊晉級，台中府前廣場直播再抽特斯拉…球迷嗨翻。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中府前廣場直播世界棒球12強賽中華隊對上澳洲隊，終場中華隊大勝澳洲，全場球迷嗨翻。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

世界棒球12強開打，全民動起來！台中市政府為提升棒球風氣，在府前廣場舉辦直播嘉年華活動，透過府前1300吋大螢幕直播中澳大戰，並規劃攤位市集及抽獎等多項活動，讓球迷朋友一起為中華隊的英雄加油，由於此役關係到中華隊能否前進日本晉級，開打後現場湧入越來越多球迷，終場中華隊以11比3大勝澳洲隊，全場歡聲雷動。

▲世界棒球12強賽中華隊晉級，台中府前廣場直播再抽特斯拉…球迷嗨翻。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲主辦單位邀請立法院副院長江啟臣前往抽出最大獎項特斯拉，也將現場氣氛拉到最高點。（圖／記者游瓊華翻攝）

今晚現場除了有知名體育主播徐展元及啦啦隊到場和全場民眾一起為中華隊加油外，主辦單位也舉辦「重棒三重奏」抽獎活動，由立法院副院長江啟臣在現場抽出最大獎特斯拉，把活動帶到最高潮。運彩協進會秘書長王榮晟表示，此次支持12強轉播直播活動，就是希望凝聚民眾棒球熱愛的心，成為中華英雄最強的後盾，一起為台灣體育與及中華隊加油。

王榮晟表示，運彩協進會長期支持台灣體育，今年推動「支持台灣青少年運動計畫」照顧青少年以及原民偏鄉體育，已經幫助國高中羽球，擊劍、舉重等各個運動項目，並且支持原住民偏鄉國中基層體育發展，就是希望從照顧基層運動選手的根本做起，支持台灣體育。

▲世界棒球12強賽中華隊晉級，台中府前廣場直播再抽特斯拉…球迷嗨翻。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲世界棒球12強賽事，運彩協會與台中市政府合作，於府前廣場直播，再祭出抽特斯拉活動。（圖／記者游瓊華翻攝）
運彩協進會表示，每筆投注台灣運動彩券的金額，會提撥12%用來照顧台灣體育發展，培養更多運動好手為國爭光。目前運彩協進會持續舉辦積分擂台賽，活動到11月30日截止，第一名會送出一面價值50萬的金牌，除此之外還有包括電動機車、電動滑板車、iPhone、Switch、超商商品卡等超多豐富獎項。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
澳洲讚中華隊表現太好　曾總率隊打進東京：我們做到了
快訊／中華隊前進東京　賽程出爐
快訊／狂賀中華隊晉級！4大超商「贏球優惠」來了　買1送1限時
常穿「1種鞋款」恐害大小便失禁！　醫嘆：很多女生不在意

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

世界棒球12強賽中華隊晉級　台中府前廣場直播再抽特斯拉…球迷嗨翻

新北環保小局長育樂營　學習守護地球勇闖淨零島

搶推運動觀光！新北寶可夢路跑登場　2.5萬人齊聚同樂嗨翻

新北保育有成！貢寮田寮洋生態旅行　深度探索生態環境

動保與農村文化融合！臺南動保市集溫馨登場　毛孩與飼主共度愉快時光

走水路！桃園大圳通水百週年　大圳隧道健行11／18開放報名

2024日本航空墾丁國際馬拉松賽　汪宇義、郭紫涵稱霸全馬組

慶祝國民黨130年黨慶　蘇清泉：全力打拚屏東發展

台東男棲身碉堡1個月　警通報鎮公所介入協助返家

秋颱接二連三形成　關山農會帶領支援收割機隊進行搶收

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

被囚緬甸18歲少女正面照曝光　母淚求園區老闆：放小孩回來

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

趙小僑踩點陳喬恩「定情地」　典典寶寶抱全程..累喊：媽媽沒有極限

臉太長...安全帽墨鏡→瀏海　藝人香蕉：這是額頭罩喔？

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

9歲妹在環球跟鬼偶尬舞　媽笑：一開始還怕到哭！

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」 鞠躬謝罪：我會處理好私事！

世界棒球12強賽中華隊晉級　台中府前廣場直播再抽特斯拉…球迷嗨翻

新北環保小局長育樂營　學習守護地球勇闖淨零島

搶推運動觀光！新北寶可夢路跑登場　2.5萬人齊聚同樂嗨翻

新北保育有成！貢寮田寮洋生態旅行　深度探索生態環境

動保與農村文化融合！臺南動保市集溫馨登場　毛孩與飼主共度愉快時光

走水路！桃園大圳通水百週年　大圳隧道健行11／18開放報名

2024日本航空墾丁國際馬拉松賽　汪宇義、郭紫涵稱霸全馬組

慶祝國民黨130年黨慶　蘇清泉：全力打拚屏東發展

台東男棲身碉堡1個月　警通報鎮公所介入協助返家

秋颱接二連三形成　關山農會帶領支援收割機隊進行搶收

每次都不被看好...吉力吉撈談晉級有感而發：相信自己

快40歲詹皇鬆口「快不打了」　NBA主席自爆心中GOAT不是他

澳洲讚中華隊表現太好　曾總率隊打進東京：我們做到了

中華隊前4名締造12強賽最佳名次　4強賽21日首戰委內瑞拉

世新推永續能源科普　首站景文、景美女中傳遞節能新思維

世界棒球12強賽中華隊晉級　台中府前廣場直播再抽特斯拉…球迷嗨翻

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

Acura「全新入門休旅車ADX」登場！HR-V同平台打造身分更高貴

吳克群悲痛發聲！爺爺腦溢血去世「享耆壽96歲」　曾任高雄市議員

快訊／狂賀中華隊晉級！4大超商「贏球優惠」來了　買1送1限時開搶

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

地方熱門新聞

新北萬里蟹季開跑！淡水「螃蟹肥了」明搶鮮開賣

女學生打完疫苗罹病　母淚：人生快毀

慶祝國民黨130年　蘇清泉：全力打拚屏東發展

世界棒球12強賽中華隊晉級　台中府前廣場直播再抽特斯拉…球迷嗨翻

動保與農村文化融合！臺南動保市集溫馨登場

網路老婆「父喪葬費50萬」男險被騙

桃園大圳通水百週年　大圳隧道健行11/18開放報名

翰墨無邊-國際書法名家邀請展　桃園登場

桃園2024候鳥漫波冬遊趣　許厝港溼地登場

布袋分局宣導反詐騙及家暴防治

新北寶可夢路跑登場　2.5萬人齊聚同樂

新北環保小局長育樂營　學習守護地球勇闖淨零島

第12屆全國EMBA羽球賽王正坤歡迎全國羽球好手

原民16族僅2族有這傳統　慈大校慶展示珍貴手紋

更多熱門

相關新聞

中華11比3擊敗澳洲　前進東京複賽

中華11比3擊敗澳洲　前進東京複賽

中華隊16日對戰澳洲隊，在攸關晉級的關鍵戰役中以11比3力克對手，加上日本以7比6驚險勝古巴，台日攜手前進4強。

日本7比6古巴　中華隊如打敗澳洲晉級4強

日本7比6古巴　中華隊如打敗澳洲晉級4強

中華交鋒澳洲　吸引34166人進場

中華交鋒澳洲　吸引34166人進場

江坤宇觸身球退場　右手上臂肌肉瘀青

江坤宇觸身球退場　右手上臂肌肉瘀青

小聯盟隊友來台　鄭宗哲請喝飲料

小聯盟隊友來台　鄭宗哲請喝飲料

關鍵字：

中華隊12強東京

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

泰驚現無頭美人魚　疑因牙齒可避邪遭斬首

恐怖追撞！女「倒V」插進副駕　單車少年進加護

澎恰恰下跪道別石英　演藝圈大咖都到了

恭喜！　5生肖2025旺爆

中華11比3擊敗澳洲　前進東京複賽

陸1學院「畢業生無差別殺人」8死17傷

6.3億威力彩一注獨得無人領　台彩：未領大獎只剩1名

台球迷「賽後1舉動」感動日本記者！

神明一早「叫人起床」！敲鑼打鼓片全看怒

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

麥當勞錯貼公告新品意外曝光！業者回應

毒殺77歲富豪！AV嫩妻曝：只戴手套幫打飛機

Joeman超辣前女友閃婚！

日本7比6古巴　中華隊如打敗澳洲晉級4強

更多

最夯影音

更多

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

被囚緬甸18歲少女正面照曝光　母淚求園區老闆：放小孩回來

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面