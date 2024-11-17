世界棒球12強賽中華隊晉級　台中府前廣場直播再抽特斯拉…球迷嗨翻

▲台中府前廣場直播世界棒球12強賽中華隊對上澳洲隊，終場中華隊大勝澳洲，全場球迷嗨翻。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

世界棒球12強開打，全民動起來！台中市政府為提升棒球風氣，在府前廣場舉辦直播嘉年華活動，透過府前1300吋大螢幕直播中澳大戰，並規劃攤位市集及抽獎等多項活動，讓球迷朋友一起為中華隊的英雄加油，由於此役關係到中華隊能否前進日本晉級，開打後現場湧入越來越多球迷，終場中華隊以11比3大勝澳洲隊，全場歡聲雷動。

▲主辦單位邀請立法院副院長江啟臣前往抽出最大獎項特斯拉，也將現場氣氛拉到最高點。（圖／記者游瓊華翻攝）



今晚現場除了有知名體育主播徐展元及啦啦隊到場和全場民眾一起為中華隊加油外，主辦單位也舉辦「重棒三重奏」抽獎活動，由立法院副院長江啟臣在現場抽出最大獎特斯拉，把活動帶到最高潮。運彩協進會秘書長王榮晟表示，此次支持12強轉播直播活動，就是希望凝聚民眾棒球熱愛的心，成為中華英雄最強的後盾，一起為台灣體育與及中華隊加油。

王榮晟表示，運彩協進會長期支持台灣體育，今年推動「支持台灣青少年運動計畫」照顧青少年以及原民偏鄉體育，已經幫助國高中羽球，擊劍、舉重等各個運動項目，並且支持原住民偏鄉國中基層體育發展，就是希望從照顧基層運動選手的根本做起，支持台灣體育。

▲世界棒球12強賽事，運彩協會與台中市政府合作，於府前廣場直播，再祭出抽特斯拉活動。（圖／記者游瓊華翻攝）



運彩協進會表示，每筆投注台灣運動彩券的金額，會提撥12%用來照顧台灣體育發展，培養更多運動好手為國爭光。目前運彩協進會持續舉辦積分擂台賽，活動到11月30日截止，第一名會送出一面價值50萬的金牌，除此之外還有包括電動機車、電動滑板車、iPhone、Switch、超商商品卡等超多豐富獎項。