保二總隊長：全部抓起來！　遭控當財團門神

▲保二總隊派出大批警力到科學園區驅離、逮捕債權人，遭控財團門神。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

男子李健維去年取得「喬信電池」廠房裡價值7千多萬的設備，也有法院的點交證明與園區的登記證明，但司法、行政機關認證都沒用！後來才取得廠房的「合勤公司」，主觀認定設備屬於廠房的一部份，並找來保二總隊當門神，大陣仗驅離、逮捕，使得李健維合法資產要不回來，李怒控警方偏袒對方，違反行政中立。

9月10日上午，苗栗竹南科學園區「喬信電池」大樓外，一名穿便服的男子低聲囑咐身邊的刑警大隊長郭國津：「全部抓起來！」這名官威十足的男子，是警政署保二總隊長林建宏，官拜三線三星，在他的指示下，從8月3日至今，保二總隊前後12次、每次動員超過30名警力，全天候為取得喬信大樓產權的「合勤企業集團」站崗，阻止男子李健維等人進入大樓拆卸、搬運相關設備。

自認權益遭受侵害的李健維，拿出苗栗地方法院執行處核發的接管切結書（點交證明）說：「法院都已將大樓內價值7千多萬元的設備點交給我了，我去搬屬於我的東西，合勤卻不讓我進去，照理講這是民事糾紛，警方不應介入，但林建宏卻以辦重大刑案的陣仗，阻止我行使權利、偏袒對方，嚴重違反行政中立！」

李健維告訴本刊，喬信因經營不善、財務出問題，向他的公司貸款，後來用大樓內部的電機、消防、冷氣、管線等設備抵債，雙方簽署轉讓合約，去年並到竹南科學園區管理局取得「動產擔保交易（附條件買賣）登記證明書」，但當時喬信還在營運，這批設備就先讓他們使用。

▲李健維雇用吊車搬運設備，警方驅離一次，他就損失30多萬元。（讀者提供）

後來喬信經營不善，市價約15億元的大樓遭法拍，苗栗地方法院今年1月24日、4月7日、5月7日三度拍賣通通流標，5月17日法院「公告應買」後，合勤以第三拍最低價7億7千萬元，取得大樓的應買權；6月3日，司法事務官到現場點交設備，給李健維一份接管切結書（點交證明）。

8月3日，李健維雇用吊車並帶著大批工人，準備拆卸搬走這批設備，竟遭合勤人員阻攔，甚至報警，當時合勤還未取得大樓的所有權轉移證明，合勤報案後，負責維護科學園區安全的保二總隊出動10幾輛警車、30多名員警，限制李這方人員的行動，即使李拿出法院點交證明及動產擔保交易證明書，警方還是不准他們進入，最後並逮捕李等人，罪名是侵入住居、毀損、竊盜。

▲保二總隊長林建宏（左）現場指揮，但他澄清只是去督慰勤、巡視轄區。（讀者提供）

李健維不滿地說：「不曉得合勤的法務人員有沒有清楚閱卷？早在他們取得應買權前1年，我就合法取得這批設備，但合勤卻主張設備是建物的一部分，說我們是海蟑螂，有夠荒謬！我們第一次遭阻攔時，合勤還找了知名法律事務所的律師協調，律師一見到我們的點交證明，就告訴合勤我們的行為合法，沒想到合勤當場解除委任，換個聽話的，甚至還透過立委找上警方圍事。」

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



更多鏡週刊報導

【新聞傳真】動用公權力阻擋債權人護產 警保二總隊長遭控財團門神

【保警圍事當門神2】「立委施壓、總隊長交代」基層超無奈 錄音檔曝連地院院長都「關心」

【保警圍事當門神3】遭控圖利業主、惡搞合法債權人 保二總隊長林建宏回應了