保二總隊長遭爆　護航財團淪門神

▲保二總隊派出大批警力到科學園區驅離、逮捕債權人，遭控財團門神。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

男子李健維去年取得竹南科學園區「喬信電池」廠房的機電、消防等設備的債權，並經過法院點交，但今年5月，喬信廠房被合勤集團透過法拍程序取得，李男8月派人進入廠房取自家動產，卻被合勤阻擋、報警，遭保二總隊長林建宏派員12次驅離、逮捕；李痛批警方偏袒合勤、淪為財團門神，準備控告林違法逮捕、妨害自由、圖利，誓言討回公道。

9月10日上午，穿便衣的保二總隊長林建宏，站在苗栗竹南科學園區「喬信電池」大樓外，親自下令逮捕；從8月3日迄今，保二總隊前後12次驅離、逮捕李健維等人進入大樓拆卸、搬運相關設備；李男拿出苗栗地院核發的「接管切結書」（點交證明）說：「法院證明這7千萬的設備是我的，合勤不讓我進去，姑且不誰有理，這是民事糾紛，林建宏卻以辦重大刑案的陣仗阻止我行使權利，偏袒對方」。

▲保二總隊長林建宏（左）現場指揮，但他澄清只是去督慰勤、巡視轄區。（讀者提供）

李健維告訴本刊，1年前喬信以這些設備底債，雙方簽署轉讓合約，園區管理局也核發「動產擔保交易（附條件買賣）登記證明書」，承認這批設備是他的；而合勤是今年5月，在喬信廠房3度流標後取得「應買權」。

8月3日李健維雇用吊車、工人，準備拆卸設備時，遭合勤阻攔、報警，當時合勤尚未取得大樓的所有權轉移證明，但保二總隊卻出動10幾輛警車、30多名員警逮捕李健維這一方的人員，罪名是侵入住居、毀損、竊盜。

▲合勤取得廠房產權後，特別張貼公告，禁止他人進入。

李健維透露，合勤主張這批設備屬於建物的一部份，儘管我拿出法院認證這批設備屬於我的文件，也有理說不清，對方直接找立委向警察施壓，而保二總隊每驅離一次，他就得損失超過30萬元，迄今因警方的干預損失超過400萬。

警方移送之後，檢察官也效率超高，6天後開庭，還不友善的說：「有人告你們刑事，我不能不處理，我無法阻止你們搬（設備），但我會放大檢視，如果你們再進入廠區，我會做出強制處分！」

▲苗栗地方法院派事務官點交，核發點交紀錄，證實設備屬於李健維。（讀者提供）

此外，李健維取得一份錄音檔，內容是雙方在法院調解時，主持的庭長不耐煩的對合勤高階主管說：『你們不要再打電話給我們院長了，事情還不是我在處理！』幸好這位庭長肩膀夠硬，不像林建宏一面倒向財團，調解還算公正。」

針對林建宏的濫權，曾任檢察官的律師林泰良指出，類似不點交、部分點交、或部分不點交的法拍建築物，法律關係複雜，衍生許多糾紛，警方頂多派一、二名警員到場排解，或通知兩造擇期到派出所應訊，沒有人像林建宏這種搞法！

林泰良強調，李健維取得苗栗地方法院核發的「接管切結」及「執行命令」，載明李可以「隨時取回」法院點交給他的動產，絕無侵入住居等刑事問題；反觀林建宏下令12次驅離、逮捕李健維等人，恐涉《刑法》公務員假借職務上之機會強制罪、公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由罪、違法逮捕罪、圖利罪，後果相當嚴重。

▲保二總隊警方當場逮捕債權人李健維請來的人，並毫不客氣地上銬。（讀者提供）

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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