　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

保二總隊長遭爆　護航財團淪門神

保二總隊派出大批警力到科學園區驅離、逮捕債權人，遭控財團門神。（讀者提供）

▲保二總隊派出大批警力到科學園區驅離、逮捕債權人，遭控財團門神。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

男子李健維去年取得竹南科學園區「喬信電池」廠房的機電、消防等設備的債權，並經過法院點交，但今年5月，喬信廠房被合勤集團透過法拍程序取得，李男8月派人進入廠房取自家動產，卻被合勤阻擋、報警，遭保二總隊長林建宏派員12次驅離、逮捕；李痛批警方偏袒合勤、淪為財團門神，準備控告林違法逮捕、妨害自由、圖利，誓言討回公道。

9月10日上午，穿便衣的保二總隊長林建宏，站在苗栗竹南科學園區「喬信電池」大樓外，親自下令逮捕；從8月3日迄今，保二總隊前後12次驅離、逮捕李健維等人進入大樓拆卸、搬運相關設備；李男拿出苗栗地院核發的「接管切結書」（點交證明）說：「法院證明這7千萬的設備是我的，合勤不讓我進去，姑且不誰有理，這是民事糾紛，林建宏卻以辦重大刑案的陣仗阻止我行使權利，偏袒對方」。

保二總隊長林建宏（左）現場指揮，但他澄清只是去督慰勤、巡視轄區。（讀者提供）

▲保二總隊長林建宏（左）現場指揮，但他澄清只是去督慰勤、巡視轄區。（讀者提供）

李健維告訴本刊，1年前喬信以這些設備底債，雙方簽署轉讓合約，園區管理局也核發「動產擔保交易（附條件買賣）登記證明書」，承認這批設備是他的；而合勤是今年5月，在喬信廠房3度流標後取得「應買權」。

8月3日李健維雇用吊車、工人，準備拆卸設備時，遭合勤阻攔、報警，當時合勤尚未取得大樓的所有權轉移證明，但保二總隊卻出動10幾輛警車、30多名員警逮捕李健維這一方的人員，罪名是侵入住居、毀損、竊盜。

合勤取得廠房產權後，特別張貼公告，禁止他人進入。

▲合勤取得廠房產權後，特別張貼公告，禁止他人進入。

李健維透露，合勤主張這批設備屬於建物的一部份，儘管我拿出法院認證這批設備屬於我的文件，也有理說不清，對方直接找立委向警察施壓，而保二總隊每驅離一次，他就得損失超過30萬元，迄今因警方的干預損失超過400萬。

警方移送之後，檢察官也效率超高，6天後開庭，還不友善的說：「有人告你們刑事，我不能不處理，我無法阻止你們搬（設備），但我會放大檢視，如果你們再進入廠區，我會做出強制處分！」

苗栗地方法院派事務官點交，核發點交紀錄，證實設備屬於李健維。（讀者提供）

▲苗栗地方法院派事務官點交，核發點交紀錄，證實設備屬於李健維。（讀者提供）

此外，李健維取得一份錄音檔，內容是雙方在法院調解時，主持的庭長不耐煩的對合勤高階主管說：『你們不要再打電話給我們院長了，事情還不是我在處理！』幸好這位庭長肩膀夠硬，不像林建宏一面倒向財團，調解還算公正。」

針對林建宏的濫權，曾任檢察官的律師林泰良指出，類似不點交、部分點交、或部分不點交的法拍建築物，法律關係複雜，衍生許多糾紛，警方頂多派一、二名警員到場排解，或通知兩造擇期到派出所應訊，沒有人像林建宏這種搞法！

林泰良強調，李健維取得苗栗地方法院核發的「接管切結」及「執行命令」，載明李可以「隨時取回」法院點交給他的動產，絕無侵入住居等刑事問題；反觀林建宏下令12次驅離、逮捕李健維等人，恐涉《刑法》公務員假借職務上之機會強制罪、公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由罪、違法逮捕罪、圖利罪，後果相當嚴重。

保二總隊警方當場逮捕債權人李健維請來的人，並毫不客氣地上銬。（讀者提供）

▲保二總隊警方當場逮捕債權人李健維請來的人，並毫不客氣地上銬。（讀者提供）

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


更多鏡週刊報導
【新聞傳真】動用公權力阻擋債權人護產　警保二總隊長遭控財團門神
【保警圍事當門神1】法院點交、園區認證仍無用　他控惡警「看門」資產要不回
【保警圍事當門神2】「立委施壓、總隊長交代」基層超無奈　錄音檔曝連地院院長都「關心」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
公車追撞1死15傷！乘客怒揭「女駕駛黑歷史」
台灣不可能贏日本？　財經網美嘆一票人「這點」不如黃仁勳
陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔
韓媒「棒球恥辱日」評韓國淘汰　繼2023WBC後又一災難
中華隊提前晉級　預賽終戰黃子鵬對古巴
快訊／11級強風來了　今「全台變天」4縣市豪大雨
「討厭的濕冷」清晨17.3℃　今晚更低溫
川普上任前俄烏戰大轉向　拜登批准美製長程飛彈攻俄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

勞動部霸凌音檔曝　分署長質問：欸看口

勞動部分署長疑逼死職員　「把自己當皇帝」超硬背景公開

職員輕生內幕　勞動部超地獄環境曝光

高鐵男刀插椅背逃28小時落網　辯「被跨過怕衰」才起衝突

保二總隊長遭爆　護航財團淪門神

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭聯結車撞上「傷重不治」

慈母「肉身擋刀」濺血亡！狠男討不到錢殺人遭羈押

北市公車追撞1死15傷　大有巴士回應了

快訊／樹林景觀餐廳晚間火警！25歲員工送醫

快訊／北市公車追撞害1死15傷　2駕駛分別10萬、30萬交保

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

台日大戰台式應援全場炸裂　球迷熱血齊喊「Team Taiwan」

雲林車禍

石英徒弟陳子強嘆「沒他就沒我」　方馨淚別「爸爸」：來世再做一家人

【台日大戰】台式應援炸裂全場！球迷熱血齊喊「Team Taiwan」#世界棒球12強賽

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

勞動部霸凌音檔曝　分署長質問：欸看口

勞動部分署長疑逼死職員　「把自己當皇帝」超硬背景公開

職員輕生內幕　勞動部超地獄環境曝光

高鐵男刀插椅背逃28小時落網　辯「被跨過怕衰」才起衝突

保二總隊長遭爆　護航財團淪門神

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭聯結車撞上「傷重不治」

慈母「肉身擋刀」濺血亡！狠男討不到錢殺人遭羈押

北市公車追撞1死15傷　大有巴士回應了

快訊／樹林景觀餐廳晚間火警！25歲員工送醫

快訊／北市公車追撞害1死15傷　2駕駛分別10萬、30萬交保

日本明治神宮「鳥居上刻字」　美籍遊客遭警方逮捕

勞動部霸凌音檔曝　分署長質問：欸看口

傳美准長程飛彈打擊俄　澤倫斯基低調、俄警告第三次世界大戰

勞動部分署長疑逼死職員　「把自己當皇帝」超硬背景公開

職員輕生內幕　勞動部超地獄環境曝光

高鐵男刀插椅背逃28小時落網　辯「被跨過怕衰」才起衝突

從鬼門關救回年輕人　醫見一幕心都涼了

唐綺陽運勢／雙子出現「貼心桃花」！雙魚別心軟 巨蟹事業運上升

保二總隊長遭爆　護航財團淪門神

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔…曾為生計賣水晶

超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙　4hrs破10萬觀看狂喊香

社會熱門新聞

高雄死亡車禍！女騎士遭聯結車撞上不治

北市公車追撞1死15傷　大有巴士回應了

恐怖追撞！女「倒V」插進副駕　單車少年進加護

慈母肉身擋刀亡！狠男遭羈押

樹林景觀餐廳晚間火警！25歲員工送醫

北市公車追撞害1死　2駕駛10至30萬交保

找閨蜜訴苦、跟男友吵架　台中連2起女子墜樓亡

搶救現場曝！公車停讓行人遭追尾　吞噬過馬路女子

北市公車追撞釀1死15傷！議員揪評鑑1項目掛蛋

科技董2200萬古董只值35萬　賣家慘了

保二總隊長遭爆　護航財團淪門神

即／高雄女「鷹架墜落」命危！送醫搶救

職員輕生內幕　勞動部超地獄環境曝光

女警深夜值勤肚痛流產！議員批：霸凌管理

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／11級強風來了　今「全台變天」4縣市豪大雨

即／狂賀中華隊晉級！4大超商優惠一次看

中華隊前4名締最佳名次　4強賽21日首戰委國

泰驚現無頭美人魚　疑因牙齒可避邪遭斬首

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

台球迷「賽後1舉動」感動日本記者！

韓媒標題「棒球恥辱日」　評韓國淘汰

麥當勞錯貼公告新品意外曝光！業者回應

女星曾偷吃人夫男友大器原諒　隔4年分手

毒殺77歲富豪！AV嫩妻曝：只戴手套幫打飛機

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

高雄死亡車禍！女騎士遭聯結車撞上不治

澳洲讚中華隊　曾總率隊打進東京

中華隊提前晉級　預賽終戰黃子鵬對古巴

孫生被問為何不跟媽同住嘆：很可怕

更多

最夯影音

更多

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面