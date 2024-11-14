21歲正妹被騙到泰國「長髮男閨蜜」同行也失蹤　家屬收勒索簡訊

▲21歲正妹與長髮男閨蜜同赴泰國，雙雙失聯。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄21歲王姓女子在「長髮閨蜜」葉男邀約下，飛往泰國曼谷不久後失聯，王女父親7日收到勒索簡訊才得知女兒遭到控制，趕緊報案求助。據了解，王女跟葉男為國中同學，原先2人同行要去泰國工作，不料一下機就被人接走，目前葉男家屬也向恆春警方報案兒子失蹤，警方依人口販運案件持續追查中。

▲王女出國失聯7天，當天被拍下一身輕便從住家出發。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）



據了解，長相亮眼的王姓女子為屏東人，與30歲男友同住在高雄前金區一棟大樓，住家監視器拍下，6日下午3點多，王女先是被一名身材壯碩的長髮女子騎機車載返家，隨後上樓約6分鐘，沒有帶任何大型行李，僅背著斜背包，一身輕便就與一旁的閨蜜搭計程車出發小港機場。

▲▼被拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光。（圖／翻攝王女ig）

警方追查發現，該名長髮閨蜜是王女的國中同學葉男，為屏東人，據了解，2人原本要一起去泰國工作，不料，抵達泰國後疑似直接被人接走。王女在過程中曾聯繫男友指「一直被轉車、前後都有人拿槍跑不掉」，後來也透露，人被帶到緬甸交克園區，但2人就此之後音訊全無。

▲▼王女出國失聯，當天被拍下一身輕便從住家出發。（圖／記者吳世龍翻攝）

王女父親7日收到一封不明簡訊告知，女兒人在泰國，護照、手機已經被沒收，要求支付7萬元美金才放人，趕緊報警求助。同一天，葉男家屬也收到同樣的勒索簡訊，由於聯繫不上兒子，目前也已向居住地恆春分局報案。

新興分局表示，已聯繫家屬並依程序通報外交部緊急協尋中心協尋在案，後續將報請高雄地檢署指揮偵辦，並依人口販運案件積極追查。