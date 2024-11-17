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公車追撞釀行人喪命　民團喊話「改革駕訓及回訓教育」

▲▼ 喜來登飯店旁機車、公車碰撞，路人壓車底無生命跡象。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲大都會客運遭大有巴士追撞釀行人死亡。（圖／記者黃彥傑攝）

記者李姿慧／台北報導

北市今(17日)一輛大都會客運於斑馬線停等停讓行人時，遭後方大有巴士公車追撞，一名行人被捲入車底喪命，另有15人受傷。行人零死亡推動聯盟表示，行人安全問題依然嚴峻，要求客運業者通盤檢討，北市儘速調查釐清，中央應改革駕訓和回訓制度。

大都會客運一輛公車今上午9時許行經忠孝東路路口時，正停車停讓等斑馬線行人通行，並進行指差確認動作，未料卻遭後方大有巴士公車從後面猛烈追撞，導致大都會客運失控往前衝撞，一名行人閃避不及被捲入車底，大都會客運再撞上對向等紅燈計程車，該起事件釀1死15傷憾事。

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行人零死亡推動聯盟表示，此事件突顯台北市雖為資源較豐富的首都直轄市，行人安全問題依然嚴峻。尤其今天正是「世界交通事故受害者紀念日」，今晚也預定於濟南路舉辦紀念守夜活動，紀念偉大的生命，並提醒政府兌現交通政策改革的承諾，很遺憾地，在這樣日子，卻在此次活動周圍發生了如此危害重大致死的事故。

聯盟強調，零死亡願景本意是，沒有任何人應該在道路上無辜被殺死，也沒有任何一個傷亡事件在道德上是可以被理所當然接受的。請主管機關務必作出改善，以免傷亡再度發生。

行人零死亡推動聯盟針對公車業者呼籲，北市已推動路口指差確認多年，是否有個別駕駛人未配合指差確認，或未保持安全距離等不良駕駛習慣？是否有過量的排班以及低薪導致過勞、恍神等勞動環境的問題？都希望業者能做出通盤檢討，更警惕管理及教育駕駛人，勿再傷害無辜的用路人了。

此外，聯盟也對台北市政府喊話，指台中市前陣子才發生公車撞死行人的事故，今台北市又再次發生公車追撞事件，做為直轄市，應有更多資源來管理、檢視大眾運輸業者。近期頻繁的發生公車撞人事故，是否對業者的管理失當，或是勞動環境出問題以致於司機過勞，都請台北市政府儘速調查清楚，出面說明解釋。

針對中央政府，行人零死亡推動聯盟則表示，台灣駕駛執照是世界上最好考取的，也未有駕駛人定期回訓制度，取得小客車駕照滿兩年就可參與駕訓班跳級考取大客車駕照，對道路上弱勢用路人保障不足，聯盟也提出「檢討駕訓、考照、回訓制度與優化」對策給予交通部，包含考試內容過於僵硬死板、考官兼教練容易放水、路考範圍與道路真實性不足等問題，希望中央能夠對駕訓制度與回訓教育，從根本作出改革。

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