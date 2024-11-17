她找閨蜜訴苦、她跟男友吵架　台中30hrs連2起女子墜樓亡

▲台中市北屯區松竹路昨日1時許傳出墜樓案件。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市北屯區近日不平靜，接連傳出2起墜樓死亡案件，昨日凌晨1時許，一名20多歲女子疑似感情問題，到松竹路找好朋友訴苦，不料被人發現自13樓墜下死亡，時隔約30小時，今早7時許，另名39歲女子疑似跟男友爭吵，自男友租屋處墜下死亡。

16日凌晨1時許，北屯區松竹路與松安街附近一棟大樓傳出巨響，大樓前方人行道被人發現一名女子倒臥，且女子臟器外露，已經明顯死亡。

經警方追查，女子近期疑似有感情困擾，事發前一晚到該大樓找女性朋友訴苦，事隔4小時後，女子疑似持友人磁扣搭乘電梯自頂樓、13樓，隨即從該處墜落，警方初判現場並無外力介入痕跡。

今（17）日7時許，北屯區敦化路一段一棟華廈也傳出巨響，一名39歲女子疑似自6、7樓墜下。警消到場時，發現女子手部骨折，已經無呼吸心跳，趕緊將人送往中國附醫搶救，仍宣告不治。

警方追查，案發地點為該女的男友租屋處，2人疑似在屋內曾發生過爭吵，今早6、7點，女子獨自離開，結果從高處墜下，傷重不治。警方調閱監視器，初判現場並無外力介入痕跡，將報請檢方相驗釐清死因。

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