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北市公車追撞！害女行人捲車底喪命　23歲女運將辯「失憶了」

台北市中正區發生嚴重事故，2輛公車追撞輾壓1名女行人，共造成1死15傷。（圖／翻攝畫面）

▲台北市中正區發生嚴重事故，2輛公車追撞輾壓1名女行人，共造成1死15傷。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

台北市中正區17日上午9時許發生一起嚴重車禍，23歲謝姓女子駕駛大都會客運，疑未注意車前狀況，不慎追撞1輛正在禮讓行人過馬路的公車，再波及1輛計程車，過程中導致1名50歲女行人捲入車底受困，此次事故造成1死14傷，詳細肇因及肇責仍待調查釐清。

據了解，謝女駕駛大都會客運行經忠孝東路一段、喜來登飯店前，疑未注意車況惹禍，不慎衝撞前方停讓行人的1輛大有客運公車，導致前車頭碰撞後車尾，造成人行道上的1名女行人慘遭前車輾壓捲入車底，另再波及前方1輛計程車，此次事故的2輛公車上有14名乘客因此輕傷。

警方表示，上午9時8分獲報，忠孝東路一段、喜來登飯店前發生3車事故，且有1人捲入車底受困，警方會同消防員到場後，立即將卡在車底的傷患救出，但她已失去生命跡象，現場共有 16人受傷，分別為大都會公車司機、14名公車乘客及1名女行人，其中有7人為泰國籍，隨後警方將傷患分別送往台大醫院、馬偕醫院、中興醫院、國泰醫院與仁愛醫院治療。

警方說明，經搶救後遭輾的女行人仍不幸宣告不治，肇事駕駛謝女事後對此供稱「不清楚當下情況，事發後失憶了，沒有印象，當時車上有幾名乘客，人不多」，甚至表示自己也受了輕傷，心臟及手部不適，詳細肇因及肇責仍待交通大隊進一步調查釐清。

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