台東小黃撞安全島...零件噴落滿地機油　2乘客送醫

▲計程車自撞安全島。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東馬亨亨大道17日下午發生一起計程車自撞意外，從民眾提供的行車記錄器來看，計程車在行經勝利街與馬亨亨路口時，車子不明原因突然失控，撞上安全島。

事發現場，計程車撞到安全島後，機油灑了一地，車上部份零件也散落在安全島上，可見當時撞擊力之大。

警方到場後，發現車上還有兩名乘客，其中一名腿部挫傷，頭暈，另一名則無大礙，都送醫做進一步檢查。隨後警方對司機做酒精測試，並無酒駕，詳細事故原因還有待進一步釐清中。