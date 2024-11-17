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鏡頭捕捉休息區「超暖1幕」！球迷讚爆林家正：職棒版安西教練

▲▼12強官辦熱身賽，林家正。（圖／記者李毓康攝）

▲有球迷被林家正細節暖舉感動。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

世界12強賽事，中華隊精彩表現掀起熱論。就有網友分享中華隊捕手林家正一片段，「轉身找本壘的速度真的猛啊！」另一名網友則分享林家正安撫隊友的片段，「下去之後馬上溝通，雙手搭在肩膀上幫忙舒緩也太暖。」許多人也狂讚，「根本就是職棒版的安西教練吧」、「真的好暖，家正真的很會帶領投手。」

有網友在Threads分享賽事片段，當時中華隊回到休息區，鏡頭就拍到林家正和投手正在溝通，一雙手就搭在對方肩上，還時不時地抓捏一下，似乎是在幫忙舒緩緊張的情緒。

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也有看到這一幕的人不禁留言，「根本就是職棒版的安西教練吧！只是家正是可以上場的捕手」、「重播好多遍，太喜歡了，歐某那個捏捏跟那個點頭」、「我直接就哭了」、「很棒又暖的心靈捕手」、「天啊！好有愛喔」、「真的圈粉。」

林家正今年27歲，是出生於台灣的旅美棒球選手，主要擔任捕手，更是台灣首名透過選秀會進入美國職棒的球員，曾效力於亞利桑那響尾蛇的小聯盟系統。2023年3月22日，向響尾蛇隊提出自請離隊，並轉戰多倫多藍鳥的小聯盟系統。2024年以自由球員身份重返亞利桑那響尾蛇的小聯盟系統。

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