國會打架落伍了！紐西蘭原民議員群直接「出草」　大跳毛利戰舞

圖文／鏡週刊

紐西蘭國會在本月14日討論一條涉及原住民權益的議案，其中有內容與原民的權益相違背，因此議會中眾多原住民議員們為表達抗議，直接在議會中大跳「毛利戰舞」，表達不滿之意。

紐西蘭國會在14日就一項要求重新解釋《懷唐伊條約》（Treaty of Waitangi）的法案進行一讀辯論，《懷唐伊條約》在1840年由英國王室和毛利人簽訂，雙方約定就主權、統治權等權力達成協議。不過屬於執政聯盟的小黨「行動黨」（Act）黨魁西摩（David Seymour）認為，這項實行184年的法條已不合時宜，對毛利人與其他紐西蘭人造成不公平的狀況，因此提案要求重新解釋《懷唐伊條約》，並廢除部分制度。

不過屬於毛利族群的議員們對此提案相當不滿，其中代表反對陣營、同樣也是毛利人的女議員梅皮-克拉克（Hana-Rawhiti Maipi-Clarke），就直接在現場「起頭」，撕掉手中文件並大唱毛利戰歌，隨後其他同陣營的議員也響應，大家開始大跳名為「哈卡」的毛利戰舞，這是過去毛利人要出征出草前，會唱跳的特殊舞蹈。

由於毛利戰舞的聲勢越來越大，眾議院議長只好宣布休會，並在大約30分鐘後重啟。不過一讀通過了法案，而發起戰舞的議員梅皮-克拉克也被停職。但這波抗議行動還沒結束，預計下週二會有眾多民眾在首都威靈頓舉行大型集會。

▲ 支持毛利人的議員們，在現場大跳毛利戰舞。（翻自the Print）

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