賴清德與學生對談連答11題問到飽　搞怪合照博滿堂彩

▲賴清德出席「2024 今周刊 『TEEN TAIWAN青春世代白皮書』總統與青年論壇」。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（16日）出席今週刊舉辦的青年論壇，與現場來自全台各地的高中職學生對談。面對學生從經濟產業、環保永續、教育改革、兩岸和平到國際政局的各式各樣提問，賴清德有問必答外，連答11題堪稱「問到飽」的做法也贏得學生滿堂彩，還與學生搞怪合照，氣氛十分熱絡。

據了解，今年今週刊論壇相較以往更為熱烈，超過30所學校投稿簡報、500多題網路提問，經現場隨機抽出，網路提問結束後，再接續開放現場學生舉手提問。特別的是，今天活動的提問環節將近50分鐘之久，比預定時間略長，賴清德對於學生各式各樣的疑問也是有問必答，讓大家「問到飽」，氣氛十分熱絡。

▲賴清德跟年輕學子自拍合影。（圖／學生提供）



學生提問從經濟產業、環保永續、教育改革、兩岸和平到國際政局，學生提問犀利與專業兼具，讓賴清德相當訝異。而面對學生犀利提問，賴清德也是直球對決、有問必答，原訂30分鐘提問環節，將近50分鐘才結束，連答11題堪稱「問到飽」。特別的是，賴清德還針對不同議題，現場進行即時民調，讓大家舉手投票、表達立場，幽默回應也獲滿堂彩。

最後與學生合照時，氣氛更是超歡樂，現場超過300位學生分組上台與賴清德合照，學生要求擺出任何手勢，賴清德全都配合；現場的相機拍完後，還讓學生拿起手機與賴清德自拍。為使流程更順暢，主持人還不忘提醒學生，手機請先準備好自拍模式，可以隨時上場。

大華高中學生表示，很開心可以看到總統，並對於會中提及，台灣會持續堅持走向民主、自由的立場，非常感同身受，「我們希望民主可以一直留在台灣」。

另一位大華高中同學則表示，第一次與總統對談，跟想像中不一樣，「偶像光環還在，但很親民，非常貼近我們，會聽我們的想法」，也會定期去看總統社群，覺得總統會「海巡」是很有趣的事情。

另外，麗山高中同學表示，有關學生現場提問體育活動發展議題，對於總統承諾會努力發展體育產業非常認同，「希望台灣體育有發展空間，不是只有台積電或晶片，覺得總統回答很棒」。

至於今天上台報告的聖心女中，會後也表示，現場被抽中、上台向總統簡報技職與弱勢族群議題，非常開心，對於總統當場回饋以及未來國家施政藍圖，「抱有相當高期待，相信我們的聲音真的有被聽見」。