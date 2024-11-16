　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德與學生對談連答11題問到飽　搞怪合照博滿堂彩

▲▼賴清德出席「2024 今周刊 『TEEN TAIWAN青春世代白皮書』總統與青年論壇」。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德出席「2024 今周刊 『TEEN TAIWAN青春世代白皮書』總統與青年論壇」。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（16日）出席今週刊舉辦的青年論壇，與現場來自全台各地的高中職學生對談。面對學生從經濟產業、環保永續、教育改革、兩岸和平到國際政局的各式各樣提問，賴清德有問必答外，連答11題堪稱「問到飽」的做法也贏得學生滿堂彩，還與學生搞怪合照，氣氛十分熱絡。

據了解，今年今週刊論壇相較以往更為熱烈，超過30所學校投稿簡報、500多題網路提問，經現場隨機抽出，網路提問結束後，再接續開放現場學生舉手提問。特別的是，今天活動的提問環節將近50分鐘之久，比預定時間略長，賴清德對於學生各式各樣的疑問也是有問必答，讓大家「問到飽」，氣氛十分熱絡。

▲▼賴清德跟年輕學子自拍合影。（圖／讀者提供）

▲賴清德跟年輕學子自拍合影。（圖／學生提供）

學生提問從經濟產業、環保永續、教育改革、兩岸和平到國際政局，學生提問犀利與專業兼具，讓賴清德相當訝異。而面對學生犀利提問，賴清德也是直球對決、有問必答，原訂30分鐘提問環節，將近50分鐘才結束，連答11題堪稱「問到飽」。特別的是，賴清德還針對不同議題，現場進行即時民調，讓大家舉手投票、表達立場，幽默回應也獲滿堂彩。

最後與學生合照時，氣氛更是超歡樂，現場超過300位學生分組上台與賴清德合照，學生要求擺出任何手勢，賴清德全都配合；現場的相機拍完後，還讓學生拿起手機與賴清德自拍。為使流程更順暢，主持人還不忘提醒學生，手機請先準備好自拍模式，可以隨時上場。

大華高中學生表示，很開心可以看到總統，並對於會中提及，台灣會持續堅持走向民主、自由的立場，非常感同身受，「我們希望民主可以一直留在台灣」。

另一位大華高中同學則表示，第一次與總統對談，跟想像中不一樣，「偶像光環還在，但很親民，非常貼近我們，會聽我們的想法」，也會定期去看總統社群，覺得總統會「海巡」是很有趣的事情。

另外，麗山高中同學表示，有關學生現場提問體育活動發展議題，對於總統承諾會努力發展體育產業非常認同，「希望台灣體育有發展空間，不是只有台積電或晶片，覺得總統回答很棒」。

至於今天上台報告的聖心女中，會後也表示，現場被抽中、上台向總統簡報技職與弱勢族群議題，非常開心，對於總統當場回饋以及未來國家施政藍圖，「抱有相當高期待，相信我們的聲音真的有被聽見」。

▲▼賴清德出席「2024 今周刊 『TEEN TAIWAN青春世代白皮書』總統與青年論壇」。（圖／記者李毓康攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
2大超商應援中華隊　推買1送1優惠
婦護女兒用肉身擋！慘遭亂刀砍死　鄰居不捨揭前夫暴行
中華隊敗給日本　曾豪駒發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「新台灣館」在新加坡正式開幕　童振源：三個平台功能推廣優質產品

賴清德與學生對談連答11題問到飽　搞怪合照博滿堂彩

翁柏宗12／1卸任有變數？黃揚明曝行政院可能「出手反制」

臨時人員「月薪16萬」比次長高！顧立雄也霧颯颯　國防部說明了

正牌粉專被下架！數發部打詐遭質疑　科技立委提4檢討：資安嚴重漏洞

北富銀獨董酬金回捐爭議　議員要求限制捐入市府專戶、基金會

多位正版網紅臉書突遭封鎖　王鴻薇轟：數發部存在是最大的問號

「港澳生留台評點制」講座赴高雄　今年已有1049人取得聘僱許可

2020年與川普新國務卿在華府見面　賴清德：盧比歐「非常支持台灣」

如何帶領國家不戰爭？賴清德歸納和平3路徑　全場學生都選這條

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

趙小僑踩點陳喬恩「定情地」　典典寶寶抱全程..累喊：媽媽沒有極限

新北3行人站斑馬線等小黃　騎士過不了被嗆：站這犯法？

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」 鞠躬謝罪：我會處理好私事！

被囚緬甸18歲少女正面照曝光　母淚求園區老闆：放小孩回來！

大巨蛋有老鼠

「新台灣館」在新加坡正式開幕　童振源：三個平台功能推廣優質產品

賴清德與學生對談連答11題問到飽　搞怪合照博滿堂彩

翁柏宗12／1卸任有變數？黃揚明曝行政院可能「出手反制」

臨時人員「月薪16萬」比次長高！顧立雄也霧颯颯　國防部說明了

正牌粉專被下架！數發部打詐遭質疑　科技立委提4檢討：資安嚴重漏洞

北富銀獨董酬金回捐爭議　議員要求限制捐入市府專戶、基金會

多位正版網紅臉書突遭封鎖　王鴻薇轟：數發部存在是最大的問號

「港澳生留台評點制」講座赴高雄　今年已有1049人取得聘僱許可

2020年與川普新國務卿在華府見面　賴清德：盧比歐「非常支持台灣」

如何帶領國家不戰爭？賴清德歸納和平3路徑　全場學生都選這條

快訊／天兔死在台灣上空了！身體幾乎灰飛煙滅　氣象粉專PO圖

無錫校園爆「無差別殺人」8死17傷　21歲畢業生殺瘋原因曝光

美超微下市不會變壁紙！　分析師：轉「粉紅單」遇3大麻煩

美超微下市危機！2檔海外ETF直接持股　金融業交易防火牆警戒

超多人搶不到鬆餅堡！網實測「一招成功破解」免排隊

基隆百年名店爆食安疑慮！「草莓酥卡蒼蠅」噁翻顧客　衛生局出手

日本「木村拓哉襪」台灣也買得到！全家720店27款時尚品開賣

高志綱神預言！戴培峰17年來首位對日開轟　陳金鋒第2人

快訊／無錫1學院「無差別殺人」8死17傷！畢業生一路亂砍　校園多人倒地

台灣明星中路Maple宣布退役　10年生涯KeSPA盃最後一戰

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

政治熱門新聞

臨時人員「月薪16萬」比次長高！國防部說明了

賴清德與學生對談連答11題問到飽　搞怪合照博滿堂彩

翁柏宗任有變數？黃揚明曝行政院可能作法

「新台灣館」在新加坡正式開幕　童振源：三個平台功能推廣優質產品

多位正版網紅臉書突遭封鎖　王鴻薇轟：數發部存在是最大的問號

議員辦高雄市長民調　他「會跳16蹲」獲4成支持

罕見！破百律師上街反翁曉玲版《憲訴法》　馬英九任命大法官也入列

82萬人通勤「日間台北、夜間新北」　蔣萬安推4政策招手民眾設籍台北

正牌粉專被下架！數發部打詐遭質疑　科技立委提4檢討：資安嚴重漏洞

如何帶領國家不戰爭？賴清德歸納和平3路徑　全場學生都選這條

北富銀獨董酬金回捐爭議　議員要求限制捐入市府專戶、基金會

薄瓜瓜情定醫院千金！準岳父、準大舅今公開露面

直擊／遭翁曉玲酸少數無理意見　300律師上街反修法、湧2千聲援民眾

睡得飽？國事繁雜如麻　賴清德揭秘總統一天睡多久

更多熱門

相關新聞

已與妻離婚　隨扈：跟Kolas真的沒什麼

已與妻離婚　隨扈：跟Kolas真的沒什麼

總統府前發言人Kolas Yotaka去年被爆與已婚李姓隨扈發生不倫戀，還被法院判決要賠李妻75萬元，Kolas曾寫文章指自己像是被判決「輪暴」，李姓隨扈今（16）日接受《ETtoday新聞雲》訪問時強調，當時他根本沒有和Kolas有任何親密關係，「跟Kolas真的沒什麼」，事發後鬧上媒體版面，還因此被拔主管職，現在上班都感覺被周遭監視還覺得被跟拍，讓他備感壓力身心受創，他更驚爆已與妻子主動離婚。

2020年與川普新國務卿在華府見面　賴清德：盧比歐「非常支持台灣」

2020年與川普新國務卿在華府見面　賴清德：盧比歐「非常支持台灣」

如何帶領國家不戰爭？賴清德歸納和平3路徑　全場學生都選這條

如何帶領國家不戰爭？賴清德歸納和平3路徑　全場學生都選這條

睡得飽？國事繁雜如麻　賴清德揭秘總統一天睡多久

睡得飽？國事繁雜如麻　賴清德揭秘總統一天睡多久

建中學弟辣問國會惡鬥怎解　賴清德：不容易解「還要一點時間」

建中學弟辣問國會惡鬥怎解　賴清德：不容易解「還要一點時間」

關鍵字：

賴清德總統府

讀者迴響

熱門新聞

陸1學院「畢業生無差別殺人」8死17傷

婦護女兒肉身擋遭砍死！鄰揭前夫暴行

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

台灣明對澳洲之戰搶勝　郭俊麟先發

二林鎮凶殺案！前夫持刀砍　女不治

坦承遭保戶詐領2390萬元　台灣人壽：絕不寬貸

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

戴培峰開轟　2大超商推出多項優惠

冬天真的來了！「下探16度」時間點曝

女友愛愛後下體出血！他不管又硬上　害慘死

曾豪駒：結果不好，雖敗猶榮！

18歲弟得糖尿病！「4大無痛症狀」醫示警了

快訊／萬宜登今年風王「風速飆每秒60公尺」　下周一、二最靠近

淋雨沒等到天后！BLACKPINK Lisa抵台1秒溜上車　粉絲苦守一天：太殘忍

遊客翻牆逗弄鬣狗　動物園將提告

更多

最夯影音

更多

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

趙小僑踩點陳喬恩「定情地」　典典寶寶抱全程..累喊：媽媽沒有極限

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面