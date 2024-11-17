　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南浪浪「分屍啃馬肉」釀3死3傷！　動保處遭2愛媽拍車攔狗

記者林東良、戴若涵、張靖榕／綜合報導

台南黃金海岸附近馬場去年12月才重新啟用，驚傳流浪狗闖入分屍、啃食馬隻，造成3死3傷，死亡的分別為2匹寵物馬與一匹價值約800萬元的賽馬。基於已損害人民財產，並有可能造成治安危險，動保處出手追捕9隻流浪犬，卻遭2名餵食浪浪的愛媽騎機車拍打廂型車要求「停車放狗」。

▲台南馬場遭流浪犬襲擊，6匹馬3死3傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南馬場遭流浪犬襲擊，6匹馬3死3傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市議員蔡淑惠、蔡育輝、李中岑聯合質詢中指出，日前接獲黃金海岸親水公園馬場主人陳情，擁有美麗海岸風情的黃金海岸，因為愛媽們的餵食成為浪浪群聚的地方，近來這些浪浪侵入馬場，前後發動2波攻擊追逐寵物馬和賽馬，一匹價值7、800萬元的賽馬因驚恐暴斃，2匹可愛又親人的寵物馬則遭浪浪活活咬死，並啃食馬肉。

▲台南馬場遭流浪犬襲擊，6匹馬3死3傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市議員蔡淑惠、蔡育輝、李中岑聯合質詢中指出，日前接獲黃金海岸親水公園馬場主人陳情，擁有美麗海岸風情的黃金海岸，因為愛媽們的餵食成為浪浪群聚的地方，近來這些浪浪侵入馬場，前後發動2波攻擊追逐寵物馬和賽馬，一匹價值7、800萬元的賽馬因驚恐暴斃，2匹可愛又親人的寵物馬則遭浪浪活活咬死，並啃食馬肉。

台南市府農業局代理局長陳仲杰表示，由於台南市立馬術場附近的流浪狗，已對人民財產造成重大損害，經調閱監視器後發現攻擊馬匹的流浪犬約9隻，查詢犬群多為剪耳犬，由愛心人士在親水公園內餵養。

餵養區位於公園內雖非馬場承租範圍，但兩處相通，經動保處會勘後展開逮捕作業，完成當天圍捕準備離開時，2名愛媽突騎機車追上前並拍打廂型車要求停車。工作人員報警後，由警方到場處理將2名愛媽隔開溝通，才順利開車離開。

台南市府表示，由於遊蕩犬具攻擊行為，基於保障公共安全及減少財產損失，會持續捕捉剩下的遊蕩犬且不再回置，並加強馬場與親水公園周遭遊蕩犬管制工作，同時勸導制止愛心人士在親水公園餵養犬隻行為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／4縣市豪大雨特報　今全台變天
好多人生病　醫虛脫曝慘況：咳嗽、病毒群魔亂舞
沒關車門害死人　年輕女騎士重摔亡
超多人搶不到鬆餅堡！實測「一招成功破解」免排隊
江蘇校園「無差別殺人」8死17傷　21歲畢業生殺瘋原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

師鐸女師命案更四審判劉嫌無期定讞　家屬：死刑合憲是詐騙手法

台南浪浪「分屍啃馬肉」釀3死3傷！　動保處遭2愛媽拍車攔狗

彰化婦肉身護女遭「亂刀砍死」　前夫偷車逃到五金行竟想再買刀

「快槍俠」硬塞人妻同事還破皮！　綠帽夫怒告

科技老董砸2200萬買明清古董…鑑定只值35萬　賣家下場慘了

高鐵火爆男掏30公分匕首插椅背　「人群中揮刀」驚悚影片曝光

沒關車門害死人！轎車夜停路邊　年輕女騎士「閃不過」撞上重摔亡

婦護女兒用肉身擋！慘遭亂刀砍死　鄰居不捨揭前夫暴行

快訊／北市信義分局警員處理感情糾紛　「中指被咬」送醫救治

快訊／新北樹林3車碰撞！小貨車翻覆橫躺馬路　2人送醫

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

趙小僑踩點陳喬恩「定情地」　典典寶寶抱全程..累喊：媽媽沒有極限

被囚緬甸18歲少女正面照曝光　母淚求園區老闆：放小孩回來

新北3行人站斑馬線等小黃　騎士過不了被嗆：站這犯法？

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」 鞠躬謝罪：我會處理好私事！

三寶車臨停路口勸後方超車　駕駛怒：這裡是雙黃線！

師鐸女師命案更四審判劉嫌無期定讞　家屬：死刑合憲是詐騙手法

台南浪浪「分屍啃馬肉」釀3死3傷！　動保處遭2愛媽拍車攔狗

彰化婦肉身護女遭「亂刀砍死」　前夫偷車逃到五金行竟想再買刀

「快槍俠」硬塞人妻同事還破皮！　綠帽夫怒告

科技老董砸2200萬買明清古董…鑑定只值35萬　賣家下場慘了

高鐵火爆男掏30公分匕首插椅背　「人群中揮刀」驚悚影片曝光

沒關車門害死人！轎車夜停路邊　年輕女騎士「閃不過」撞上重摔亡

婦護女兒用肉身擋！慘遭亂刀砍死　鄰居不捨揭前夫暴行

快訊／北市信義分局警員處理感情糾紛　「中指被咬」送醫救治

快訊／新北樹林3車碰撞！小貨車翻覆橫躺馬路　2人送醫

快訊／4縣市豪大雨特報　今全台變天

翰墨無邊-國際書法名家邀請展登場　張炳煌：桃園是國際書法之都

台灣滿場應援嚇不倒！日本終結者大勢：甲子園比這更可怕

相揪來賞鳥！桃園2024候鳥漫波冬遊趣　許厝港溼地登場

高宇蓁拒「潛規則」被無預警換角！遭逼：你要回饋　她1句反擊丟飯碗

師鐸女師命案更四審判劉嫌無期定讞　家屬：死刑合憲是詐騙手法

秘魯APEC年會落幕　林信義與習近平互動曝光

江蘇職校無差別砍人8死17傷　畢業生返校報復：別以為我是老實人

6.3億威力彩一注獨得無人領　台彩：未領大獎只剩1名

小孟老師／11月17日星座運勢　即使明天要上班「金牛出門玩吧」

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

社會熱門新聞

婦護女兒肉身擋遭砍死！鄰揭前夫暴行

二林鎮凶殺案！前夫持刀砍　女不治

女警深夜值勤肚痛流產！議員批：霸凌管理

沒關車門害死人！年輕女騎士撞上重摔亡

科技董2200萬古董只值35萬　賣家慘了

高鐵男掏匕首插椅背　揮刀影片曝光

彰化婦肉身護女遭「亂刀砍死」　前夫偷車逃到五金行竟想再買刀

已與妻離婚　隨扈：跟Kolas真的沒什麼

被囚緬甸少女正面照曝光　母求放人

「快槍俠」硬塞人妻同事還破皮！　綠帽夫怒告

台南浪浪「分屍啃馬肉」釀3死3傷！　動保處遭2愛媽拍車攔狗

北市信義分局警處理感情糾紛　中指被咬傷

3度酒駕男吊照沒在怕！衝撞夫婦1死1傷

知名女僕貓餐廳淪後宮！淫惡老闆辱3少女最小15歲

更多熱門

相關新聞

台南連2起地震「無關0403」　氣象署：中南部地震較去年多

台南連2起地震「無關0403」　氣象署：中南部地震較去年多

台南今下午在10分鐘內接連發生2起地震，皆屬於淺層地震。中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，這2起地震並非0403餘震，成因與台灣位於板塊碰撞活躍區域有關，今年中南部地震確實較去年來的多，後續仍要觀測了解。

台南產後護理機構被控照不周衛生局查有違法

台南產後護理機構被控照不周衛生局查有違法

台南岸內影視基地2025年搭景拍片團隊徵選開始徵件

台南岸內影視基地2025年搭景拍片團隊徵選開始徵件

女警深夜值勤肚痛流產！議員批：霸凌管理

女警深夜值勤肚痛流產！議員批：霸凌管理

台南鹿耳門天后宮捐贈愛心物資予弱勢家戶

台南鹿耳門天后宮捐贈愛心物資予弱勢家戶

關鍵字：

台南流浪犬賽馬馬場

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

陸1學院「畢業生無差別殺人」8死17傷

婦護女兒肉身擋遭砍死！鄰揭前夫暴行

二林鎮凶殺案！前夫持刀砍　女不治

無錫無差別殺人　畢業生殺紅眼原因曝

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

坦承遭保戶詐領2390萬元　台灣人壽：絕不寬貸

遊客翻牆逗弄鬣狗　動物園將提告

女警深夜值勤肚痛流產！議員批：霸凌管理

台灣明對澳洲之戰搶勝　郭俊麟先發

快訊／萬宜登今年風王「風速飆每秒60公尺」　下周一、二最靠近

女友愛愛後下體出血！他不管又硬上　害慘死

超多人搶不到鬆餅堡！網實測一招破解

戴培峰開轟　2大超商推出多項優惠

更多

最夯影音

更多

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面