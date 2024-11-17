台南浪浪「分屍啃馬肉」釀3死3傷！　動保處遭2愛媽拍車攔狗

記者林東良、戴若涵、張靖榕／綜合報導

台南黃金海岸附近馬場去年12月才重新啟用，驚傳流浪狗闖入分屍、啃食馬隻，造成3死3傷，死亡的分別為2匹寵物馬與一匹價值約800萬元的賽馬。基於已損害人民財產，並有可能造成治安危險，動保處出手追捕9隻流浪犬，卻遭2名餵食浪浪的愛媽騎機車拍打廂型車要求「停車放狗」。

▲台南馬場遭流浪犬襲擊，6匹馬3死3傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）



台南市議員蔡淑惠、蔡育輝、李中岑聯合質詢中指出，日前接獲黃金海岸親水公園馬場主人陳情，擁有美麗海岸風情的黃金海岸，因為愛媽們的餵食成為浪浪群聚的地方，近來這些浪浪侵入馬場，前後發動2波攻擊追逐寵物馬和賽馬，一匹價值7、800萬元的賽馬因驚恐暴斃，2匹可愛又親人的寵物馬則遭浪浪活活咬死，並啃食馬肉。

台南市議員蔡淑惠、蔡育輝、李中岑聯合質詢中指出，日前接獲黃金海岸親水公園馬場主人陳情，擁有美麗海岸風情的黃金海岸，因為愛媽們的餵食成為浪浪群聚的地方，近來這些浪浪侵入馬場，前後發動2波攻擊追逐寵物馬和賽馬，一匹價值7、800萬元的賽馬因驚恐暴斃，2匹可愛又親人的寵物馬則遭浪浪活活咬死，並啃食馬肉。

台南市府農業局代理局長陳仲杰表示，由於台南市立馬術場附近的流浪狗，已對人民財產造成重大損害，經調閱監視器後發現攻擊馬匹的流浪犬約9隻，查詢犬群多為剪耳犬，由愛心人士在親水公園內餵養。

餵養區位於公園內雖非馬場承租範圍，但兩處相通，經動保處會勘後展開逮捕作業，完成當天圍捕準備離開時，2名愛媽突騎機車追上前並拍打廂型車要求停車。工作人員報警後，由警方到場處理將2名愛媽隔開溝通，才順利開車離開。

台南市府表示，由於遊蕩犬具攻擊行為，基於保障公共安全及減少財產損失，會持續捕捉剩下的遊蕩犬且不再回置，並加強馬場與親水公園周遭遊蕩犬管制工作，同時勸導制止愛心人士在親水公園餵養犬隻行為。