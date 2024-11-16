台中7歲男童玩公園溜滑梯撞破頭　市府：加強遊具防護

▲7歲男童撞到公園遊具，頭部受傷縫了2針。（圖／江和樹提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市議員江和樹接獲民眾投訴，大里區文化公園昨（15）日發生7歲陳姓男童玩溜滑梯，欲通過下方涵洞時不慎撞上遊具邊角，導致頭破血流，送醫縫了2針。江和樹今天上午前往會勘，要求市府增強遊具防護，並對全市公園遊具全盤檢討。區公所表示，將加強安全防護。

江和樹說，昨天接獲民眾通報，小學生戶外教學到大里文化公園玩耍，1名7歲陳姓男童鑽過溜滑梯下方涵洞時，不慎撞到上方邊角，造成頭部受傷。

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▲7歲男童撞到公園遊具，頭部受傷縫了2針，議員江和樹今到現場會勘。（圖／江和樹提供）

陳父表示，孩子昨天在安親班，他自己則在上班，後來得知因安親班考完試，老師帶孩子到公園放鬆，結果小孩不慎撞到頭。他說，孩子的傷口約10元硬幣大小，送醫後縫了2針。

附近民眾說，溜滑梯下方涵洞沒有裝海綿墊、軟墊緩衝，目前為止已看過3次孩子因此受傷。江和樹說，公園遊具讓孩子受傷就是不對，將在議會質詢要求局處對全市公園遊具全面檢討。

大里區公所表示，昨日下午4時許大里區文化公園發生孩童遊戲時不小心撞到現場大象造型溜滑梯下方鏤空處，導致頭部受傷，公所已派員至現場圍設三角錐警戒，後續將會同養工處會勘研議加強遊具安全防護。另，公所第一時間有電話跟家長聯繫，也會持續關心。

