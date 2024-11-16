女陳屍摩鐵發現疑似喪屍煙彈　「黑豹裝」男採尿檢驗...1萬交保

▲歐姓女子14日陳屍汽車旅館。（圖／資料照，記者許權毅攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區某汽車旅館14日驚傳歐姓女子陳屍，一起投宿、穿著「黑豹裝」的張姓男子聲稱，歐女是其朋友的前妻，2人因處理債務問題才會一同入住，半夜3時他外出購物，5時許返回時驚見歐女斷氣身亡。起初警方未在現場查獲違禁物，但後來在歐女隨身包內發現一顆疑似裝有依托咪酯的煙彈，檢警目前也將張的尿液送檢，釐清是否用毒，檢察官複訊後命張1萬元交保。

警方調查，2人在14日下午2時許一同開車進入摩鐵，張男自稱歐女是朋友的前妻，是為了「喬債」才一同前往，原先只選擇「休息」，後來又改成入住一日，原本預計隔天上午退房，但張凌晨3時許曾外出，自稱是返回不遠的住處並買早餐，5時才又返回，就發現歐女已經身體冰冷，陳屍房內。

警方在現場查無打鬥痕跡，初判無外力介入痕跡，歐女身上無明顯外傷；現場第一時間無查獲任何毒品、違禁品，後來在歐女的包內，找到一顆煙彈，內容物疑是昨日被法務部改列為第二級毒品的依托咪酯（俗稱喪屍煙彈），不過仍須化驗才能確認確切內容物為何，目前已經送檢。

由於在歐女隨身包發現煙彈，檢警懷疑張男恐有吸食毒品情事，但張男在偵訊時否認吸毒，並同意提供尿液檢測，檢警也採集張男尿液送檢。檢察官複訊後命張男1萬元交保，預計下週將安排解剖，釐清歐女死因。