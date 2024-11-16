上任後首晤習近平　黃循財：反對任何形式的「台灣獨立」

▲大陸國家主席習近平（右）在利馬出席APEC領導人非正式會議期間會見新加坡總理黃循財。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

2024亞太經濟合作會議（APEC）正在秘魯首都利馬舉行，當地時間15日上午，大陸國家主席習近平在領導人非正式會議期間，會見新加坡總理黃循財。黃循財告訴習近平，新加坡完全理解中國政府在「台灣問題」上的立場，反對任何形式的「台灣獨立」，堅定恪守一個中國原則。

這是黃循財上任後首次與習近平會晤，也是黃循財在峰會期間的首場雙邊會晤。新加坡《聯合早報》指出，兩人會晤時長約20分鐘。新中本週剛舉行第20屆新中雙邊合作聯合委員會會議。黃循財今年10月也在寮國出席東協領導人峰會期間，和大陸國務院總理李強會面。

習近平於會晤時指出，當前，兩國都處於國家發展的關鍵時期，明年將迎來中新建交35周年。中方願與新方牢牢把握中新友好大方向，密切高層交往，堅持坦誠互信，尊重彼此核心利益。

習近平強調，面對世界百年變局，中方願與新方加強在聯合國、APEC等多邊舞台上合作，共同倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

據《新華社》引述，黃循財表示，新中兩國高層交往密切，經濟關係保持強勁發展勢頭。新中關係基於相互尊重、相互信任，是互利共贏的。新方完全理解中國政府在台灣問題上的立場，反對任何形式的「台灣獨立」，堅定恪守一個中國原則。

黃循財還說，新方始終對中國經濟發展前景充滿信心，期待繼續深入參與中國現代化進程。新方願與中方密切在東協、APEC等多邊領域協作，反對保護主義，促進貿易投資便利化自由化，維護地區穩定與發展。

《聯合早報》提到，黃循財在開場中對於首次以總理身份與習近平會面，表示很高興，並形容兩國關係處於「非常好的狀態」，「尤其是在兩國去年把關係升級為全方位高質量的前瞻性夥伴後，維持了積極的發展勢頭」。

黃循財說：「我期待繼續加強我們的雙邊關係，密切合作為兩國關係開啟新篇章，並且更上一層樓。」