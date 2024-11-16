東北季風、萬宜颱風環流強襲　「全台有雨」北東下到紫爆

▲東北季風南下及強颱萬宜外圍雲系影響，明天起北部、東半部降雨明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天兔颱風今上午11時減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署11時30分解除海上、陸上颱風警報，但緊接著明天東北季風南下，加上強颱萬宜外圍雲系帶來的水氣，北部、東北部降雨明顯，基隆北海岸及大台北山區可能有局部豪雨，且低溫下降到19度。

氣象署簡任技正伍婉華指出，天兔減弱為熱帶低氣壓，仍在台灣西南部近海往南部接近，對流雲系削減，因此降雨逐漸緩和，但還是有小範圍對流引進，因此持續發布熱帶低氣壓特報，台東、台南以南有局部大雨機率，晚間趨緩。

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▲萬宜颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

她提到，今天台灣附近各海面仍有2公尺浪高，西南部沿海、恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率。屏東、高雄沿海空曠地區、蘭嶼、綠島、澎湖等地仍有8至9級強陣風，雲林以北沿海空曠地區也有較強陣風。

伍婉華表示，海面上還有萬宜颱風，預估未來往西北移動，明、後天通過呂宋島往南海，但下周一、周二外圍水氣會影響台灣，且明天東北季風南下，北部、東北部及東部開始出現降雨，將影響未來一周天氣。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

伍婉華說，東北季風加上萬宜颱風外圍雲系影響，水氣更多，下周一、二新竹以北、東半部有明顯雨勢，中南部雨量也變多，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有大雨或局部豪雨。下周三起水氣減少，桃園以北、東半部及中南部山區仍有降雨機率，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區也有較大雨勢。

溫度方面，伍婉華指出，明天東北季風開始影響，下周一至周三清晨北部、東北部、金門及馬祖降溫明顯，金門及馬祖低溫18度，北部及東北部19度，中部20度，其他地區21、22度。北部及東北部高溫降到24度，日夜溫差縮小。