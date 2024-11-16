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大英博物館獲捐1700件瓷器　陸炸鍋：還給中國

4月8日，蘇富比亞洲區副主席仇國仕在拍賣結束後向記者展示成交的明成化鬥彩雞缸杯。(圖／新華社港台部)

▲明成化鬥彩雞缸杯。（圖／翻攝自新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

英國大維德基金會（Percival David Foundation of Chinese Art）將把收藏的約1700件（套）中國陶瓷藏品全數捐給大英博物館。此舉觸怒大陸輿論，不僅有媒體批評大英博物館為「贓物接收者」，網友更口徑一致要求把文物歸還給中國。

綜合陸媒報導，大英博物館近日宣布上述捐贈消息，這些瓷器價值高達10億英鎊，包括明成化鬥彩雞缸杯、元至正十一年款青花雲龍紋象耳瓶等珍貴文物。這批文物原屬大維德基金會，自2009年起進入大英博物館第95號陳列室作專題展出，基金會的受托人此次正式將這些文物捐贈給大英博物館。

大維德基金會是一家成立於1952年的小型私人博物館。創始人斐西瓦樂．大維德爵士生前收集了大量中國珍品文物，主要以陶瓷為主，其收藏之豐、品質之精，舉世聞名。後來，基金會因經營不善，遂將藏品出借給大英博物館保管。

據稱，大英博物館此次獲贈的文物年代從西元3世紀跨越至20世紀，其中元至正十一年款青花雲龍紋象耳瓶，被西方學者稱為「世界上最知名的瓷器」，是元青花斷代的標準器，也是迄今為止全球公開發表的資料中最早帶有詳細年款的元青花。該瓶還入選「大英博物館100件文物中的世界史」展覽。

對此，大陸知名網媒《觀察者網》發表評論稱，這麼大規模的中國珍品文物在海外轉換收藏場所極其罕見，「說實話，今天的中國人看到這樣的消息心裡不是滋味，很容易想到那一段備受列強欺凌的歷史」。

《觀察者網》強調，大維德基金會不應該把這批文物捐贈給大英博物館，而是應該還給北京的故宮博物院，首先是物歸原主，其次是大英博物館沒有能力保管好文物。該篇評論更批評大英博物館為世界最大的「贓物接收者」。

大陸網友也一片批評聲浪：「這是搶我們的！歸還中國！」、「哪個地方的（文物）還給哪個地方的博物院」、「對我們中國一次狠狠的羞辱」、「看到這些，就是中國人民的痛」。

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