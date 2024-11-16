大英博物館獲捐1700件瓷器　陸炸鍋：還給中國

▲明成化鬥彩雞缸杯。（圖／翻攝自新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

英國大維德基金會（Percival David Foundation of Chinese Art）將把收藏的約1700件（套）中國陶瓷藏品全數捐給大英博物館。此舉觸怒大陸輿論，不僅有媒體批評大英博物館為「贓物接收者」，網友更口徑一致要求把文物歸還給中國。

綜合陸媒報導，大英博物館近日宣布上述捐贈消息，這些瓷器價值高達10億英鎊，包括明成化鬥彩雞缸杯、元至正十一年款青花雲龍紋象耳瓶等珍貴文物。這批文物原屬大維德基金會，自2009年起進入大英博物館第95號陳列室作專題展出，基金會的受托人此次正式將這些文物捐贈給大英博物館。

大維德基金會是一家成立於1952年的小型私人博物館。創始人斐西瓦樂．大維德爵士生前收集了大量中國珍品文物，主要以陶瓷為主，其收藏之豐、品質之精，舉世聞名。後來，基金會因經營不善，遂將藏品出借給大英博物館保管。

據稱，大英博物館此次獲贈的文物年代從西元3世紀跨越至20世紀，其中元至正十一年款青花雲龍紋象耳瓶，被西方學者稱為「世界上最知名的瓷器」，是元青花斷代的標準器，也是迄今為止全球公開發表的資料中最早帶有詳細年款的元青花。該瓶還入選「大英博物館100件文物中的世界史」展覽。

對此，大陸知名網媒《觀察者網》發表評論稱，這麼大規模的中國珍品文物在海外轉換收藏場所極其罕見，「說實話，今天的中國人看到這樣的消息心裡不是滋味，很容易想到那一段備受列強欺凌的歷史」。

《觀察者網》強調，大維德基金會不應該把這批文物捐贈給大英博物館，而是應該還給北京的故宮博物院，首先是物歸原主，其次是大英博物館沒有能力保管好文物。該篇評論更批評大英博物館為世界最大的「贓物接收者」。

大陸網友也一片批評聲浪：「這是搶我們的！歸還中國！」、「哪個地方的（文物）還給哪個地方的博物院」、「對我們中國一次狠狠的羞辱」、「看到這些，就是中國人民的痛」。

