大英博物館外遭砍傷！男子手臂噴血　路人嚇壞奔逃

▲英國大英博物館。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

英國大英博物館外8日發生攻擊事件,有一名年輕男子在館外被人持刀砍傷手臂,目擊者表示,當時現場血滴得到處都是,所有民眾嚇得立刻逃跑,博物館也緊急關閉兩小時,警方在附近圍起封鎖線後逮捕了一名嫌疑人,目前已認定非恐怖攻擊,但行兇原因仍在調查。

Knife attack at British Museum: A witness at the scene told LBC that a man in the queue had a "big knife"

綜合外媒報導,有名年輕男子8日上午10時左右,在大英博物館(British Museum)的正門外遭人持刀砍傷。目擊者表示,他當時看到一名看似非常憤怒的男子,拿著一把類似砍刀(machete)的刀攻擊一名年輕男子,現場四處都是血,人們也開始害怕地逃跑,「我們跑到博物館裡,大聲喊著有人被砍,快點報警,有人在捅人。」

NEW



Various roads closed around the British Museum



Reports of a stabbing there this morning.



Local Police say a suspect has been arrested and that they are "dealing with it"