大英博物館外遭砍傷！男子手臂噴血　路人嚇壞奔逃

▲英國大英博物館。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國大英博物館外8日發生攻擊事件，有一名年輕男子在館外被人持刀砍傷手臂，目擊者表示，當時現場血滴得到處都是，所有民眾嚇得立刻逃跑，博物館也緊急關閉兩小時，警方在附近圍起封鎖線後逮捕了一名嫌疑人，目前已認定非恐怖攻擊，但行兇原因仍在調查。

Knife attack at British Museum: A witness at the scene told LBC that a man in the queue had a "big knife"https://t.co/tCatIrT15w — LBC (@LBC) August 8, 2023

綜合外媒報導，有名年輕男子8日上午10時左右，在大英博物館（British Museum）的正門外遭人持刀砍傷。目擊者表示，他當時看到一名看似非常憤怒的男子，拿著一把類似砍刀（machete）的刀攻擊一名年輕男子，現場四處都是血，人們也開始害怕地逃跑，「我們跑到博物館裡，大聲喊著有人被砍，快點報警，有人在捅人。」

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Various roads closed around the British Museum



Reports of a stabbing there this morning.



Local Police say a suspect has been arrested and that they are “dealing with it”@LBC @LBCNews pic.twitter.com/8IHgf4lcuX — Henry Riley (@HenryRiley1) August 8, 2023

倫敦警察廳表示，大英博物館隨即疏散旅客，並關閉了大約2小時，同時部署大量警力在博物館四周的街道、餐廳，同時拉起了封鎖線。被砍傷的男子緊急送醫後無大礙，警方也逮捕了一名嫌疑犯，排除了恐怖主義行動的可能，但還在了解犯案動機。

《紐約時報》指出，儘管最新數據顯示，在截至今年3月的過去一年裡，持刀襲擊的數量比疫情前減少7％，但持刀犯罪仍是英國最大的犯罪問題之一。大英博物館附近的羅素廣場（Russell Square）在2016年也發生了持刀攻擊事件，當時共造成1死5傷，而兇手為一名19歲男子。