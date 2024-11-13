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男友說完早安「上班消失13小時」　她打公司電話找人！兩派吵翻

▲▼滑手機,傻眼,疑惑,簡訊,看手機。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO整天都沒有收到男友的訊息。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，男友從早上6點說完早安後，就再也沒有回訊息，她晚上7點下班後打給男友，卻轉入語音信箱，她心急如焚，男友的工作是開聯結車，擔心上班期間出了意外，於是打電話到男友公司，確認對方是否平安，事後卻被男友指責。貼文曝光，有網友認為太誇張「會變成笑柄」，但也有網友認為合理。

有網友在Dcard發文，「下班時間打電話到男友公司，結果男友很生氣！」男友是聯結車司機，早上6點多說完早安後，就沒有再聯絡她，直到晚上7點她下班後，男友依然音訊全無。她打電話給男友，但對方沒有接。

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原PO開始有些擔心，因為男友是開聯結車的，而且同事前陣子因為車禍去世，所以特別擔心男友的安全，於是她打電話到男友公司，老闆接起電話說「他在車廠指揮比較忙，可能沒時間」，聽到此消息她才稍微安心。

然而，過不到1分鐘男友就打電話來，一開口就指責她「為何打到公司？」不喜歡原PO這樣做。原PO說了擔心的原因，但男友仍對打電話到公司一事很生氣，「我真心問號？我跟他在一起5年，我第一次打到他公司，我不是會幹查勤這種事的女人，我也是非常不黏人的女友」。

貼文曝光，有網友認為這沒什麼，「打到公司很不得體，私事沒處理好影響到工作了，雖然出發點是擔心另一半，但這樣很像男友沒斷奶，要時時被關注呵護的感覺」、「打到公司太誇張，日後一定會變成笑柄，不管你的電話內容是什麼，只會被越傳越誇張」、「很荒謬，有點常識的成年人通常不會這樣幹，妳又不是他媽，到底什麼立場打去公司」。

不過有網友認為，出於擔心很合理，「早上六點到晚上七點欸，這麼久沒有回，加上男友職業有危險性，當然會擔心啊，就打電話去而已，又不是什麼大不了的事情，男友自己不回賴在氣什麼」、「我認為若是擔心安全問題是ok的」、「現在的人幾乎手機不離身吧，如果真的有把妳放心上，回個訊息報平安應該不難，除非有心想避開」、「到底有什麼好丟臉？完全搞不懂？五年來第一次，而且是因為工作本身有危險性，13小時都沒有喝水休息回幾個字的訊息時間嗎？是誰的問題很清楚吧」。

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